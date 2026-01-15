Un usuario de la red social X (ex Twitter) escribió hace más de una década un mensaje que hoy parece una verdadera profecía viral. El 26 de octubre de 2013, la cuenta @RotoMalParado lanzó una pregunta irónica que con el tiempo cobraría un sentido inesperado: si Tini Stoessel estaba saliendo con Rodrigo De Paul.

En aquel entonces, la actriz tenía apenas 16 años y estaba vinculada mediáticamente con Peter Lanzani, mientras que Rodrigo De Paul recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el club de Avellaneda. Nadie imaginaba que, ocho años más tarde, ambos se convertirían en una de las parejas más seguidas del espectáculo y el deporte argentino.

EL MENSAJE QUE SE VOLVIÓ VIRAL EN 2026

La captura de pantalla del tuit volvió a circular con fuerza en enero de 2026, justo cuando Tini y De Paul se hicieron tatuajes a juego durante sus vacaciones en Tulum.

El mensaje publicado en 2013 decía textualmente: “¿Está saliendo @TiniStoessel con Rodrigo de Paul? ¿Es todo verso su romance con Lanzani y sale con el 10 de Racing?”

El tuit de 2013 que predijo el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Crédito: X

Lo que en su momento pareció una pregunta completamente disparatada, hoy se lee como una predicción asombrosa que el paso del tiempo terminó confirmando.

DOS MUNDOS QUE PARECÍAN NO TENER CONEXIÓN

En 2013, Tini Stoessel era una adolescente que protagonizaba la exitosa serie de Disney Channel “Violetta”, y su nombre aparecía constantemente asociado a Peter Lanzani, su compañero de elenco.

Por su parte, Rodrigo De Paul daba sus primeros pasos como futbolista profesional en Racing Club, luciendo la camiseta número 10 y comenzando a perfilarse como una de las promesas del fútbol argentino.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, a puro amor en la playa caribeña. (Foto: @tinistoessel)

En ese contexto, la pregunta del usuario no tenía ningún sustento: no existía vínculo alguno entre ellos y pertenecían a mundos completamente diferentes.

DEL TUIT PROFÉTICO AL AMOR CONFIRMADO

Recién en 2021, ocho años después de aquel tuit, Tini y Rodrigo De Paul se conocieron. Para ese momento, la cantante ya era una estrella internacional de la música latina, mientras que el futbolista brillaba en el Atlético de Madrid y era una pieza clave de la Selección Argentina.

El romance se confirmó ese mismo año y, desde entonces, se transformó en una de las relaciones más mediáticas y comentadas. Cada aparición pública, cada gesto de complicidad y cada publicación en redes sociales generó miles de reacciones.