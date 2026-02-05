Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cambiaron las playas del Caribe por el frío de Los Ángeles.

La cantante compartió en su Instagram un carrusel de imágenes que muestran una faceta completamente diferente de sus vacaciones: lejos del calor y los bikinis, la pareja se abrigó con camperas de cuero, abrigos con capucha de piel y gorros para enfrentar las bajas temperaturas de la ciudad californiana.

Las fotos capturan momentos cotidianos y románticos, desde selfies en el auto hasta la llegada nocturna en un jet privado a un aeropuerto, donde ambos lucen completamente abrigados.

En una de las postales más destacadas, Tini aparece radiante con una enorme capucha con piel sintética mientras De Paul la acompaña con una sudadera Adidas negra con rayas blancas, demostrando que el clima invernal no opacó su complicidad.

El álbum también revela la cotidianidad de la pareja en Los Ángeles: Tini posó en el gimnasio con un top deportivo negro y pantalón jogging blanco, manteniendo su rutina fitness incluso durante las vacaciones.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: escapada invernal en Los Ángeles con looks abrigados y mucho amor. CRÉDITO: INSTAGRAM

ENTRE EL GIMNASIO, EL ESTUDIO Y MOMENTOS ROMÁNTICOS

Otra imagen la muestra luciendo un outfit fashion con campera gris combinada con camisa rosa y una gorra estilo marinero, en el interior de una lujosa residencia con detalles de madera y ventanales amplios.

El detalle más romántico llegó en forma de un post-it escrito a mano que dice "Bienvenidos ♥ a LA! (😃“, un gesto tierno que la cantante capturó y compartió. Las imágenes también muestran a Tini trabajando en un estudio de grabación con pantalones animal print y chaleco negro, evidenciando que mezcló placer con trabajo durante su estadía en la costa oeste de Estados Unidos.