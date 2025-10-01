Wanda Nara se fue de la ceremonia de los Premios Martín Fierro con la estatuilla ganada por Bake Off y aún lo presume.

La conductora del mejor Big Show de 2024 tomó la estatuilla, durmió en el Hotel Hilton tras la fiesta y amaneció con el premio.

Para comenzar la mañana posterior a la obtención de la distinción, la conductora subió una foto desnuda, tapada por las sábanas de la cama de su habitación y con el Martín Fierro apoyado en la almohada de al lado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA CON EL MARTÍN FIERRO

La conductora acompañó la imagen con un claro texto. “Hermosa mañana. Gracias Darío Turo, Federico Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches”, empezó.

Y agregó: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños”.

Finalmente, Wanda escribió: “Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.