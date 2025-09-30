La noche de los Martín Fierro 2025 dejó momentos inolvidables, y uno de los más destacados fue la entrevista de Ciudad a Yanina Latorre, quien no solo se llevó elogios por su desempeño como conductora, sino que además hizo historia junto a LAM, el programa de América conducido por Ángel de Brito.

El ciclo de espectáculos se consagró en la categoría Mejor Programa Periodístico, lo que marca un hito importante en la historia de la televisión argentina.

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

En una charla exclusiva, Yanina compartió su alegría y reflexionó sobre este logro tan significativo: “Nosotros somos el mejor programa de espectáculos y, por primera vez, un programa de espectáculos fue premiado en la categoría de periodístico”, expresó con orgullo, aclarando la confusión sobre el término “espectáculos” en lugar de “periodístico”.

Yanina Latorre mano a mano con Ciudad en los premios Martín Fierro 2025.

Unipersonal y teatro: El nuevo desafío de Yanina Latorre

La conductora también aprovechó la oportunidad para revelar sus planes para el futuro. Aunque su carrera en los medios sigue más firme que nunca, Yanina Latorre se prepara para un nuevo desafío: “El año que viene voy a hacer teatro, voy a hacer un unipersonal aquí en Buenos Aires”, aseguró con entusiasmo.

Su relación con Diego Latorre

Otro tema que surgió en la entrevista fue el estado de su relación con Diego Latorre, quien había sido objeto de rumores sobre supuestas tensiones o crisis en el matrimonio.

“Todo mentira, todo perfecto”, dijo Yanina de manera tajante. De hecho, subrayó que son una pareja sólida y que su relación lleva más de 30 años, demostrando que están más unidos que nunca.

Yanina y Diego Latorre acompañaron a sus hijos en el lanzamiento de su marca (Foto: Movilpress).

“Mi marido se me hace todo, y sí, estamos espectaculares”, aseguró, poniendo fin a cualquier especulación que se hubiera generado en las redes.

La relación con Ángel de Brito: ¿Crisis o solo rumores?

En cuanto a su relación con su compañero de trabajo, Ángel de Brito, se deshizo rápidamente de los rumores de enemistad que habían circulado en redes.

“Eso es un verso”, dijo tajante. “Yo soy la única que duró 10 años trabajando con él, justamente porque nos llevamos bien. Nos vamos juntos, nos hablamos, y todo está perfecto”, agregó, dejando claro que no existen rencores entre ellos.

Santiago y Wanda: La polémica detrás de la entrega de premios

Un momento más que llamó la atención fue cuando Yanina Latorre se refirió a la presencia de Santiago del Moro en la ceremonia y su relación con Wanda Nara.

Aunque el conductor no mencionó a Wanda durante la ceremonia, Latorre no dudó en expresar su opinión: “Wanda vino, pero la verdad es que no le dieron ni un premio. Estaba disfrutando, pero nadie le prestó mucha atención”, señaló con un tono sarcástico.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Al momento de la entrevista con Yanina todavía no se había entregado el premio a Bake Off Famosos como Mejor Big Show, estatuilla que Wanda subió a agradecer y hasta se dice que se lo quedó como propio.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Un futuro prometedor

En medio de su éxito y sus múltiples proyectos, Yanina Latorre se mostró optimista con respecto a su futuro profesional y personal.

“Lo que más me preocupa es seguir acompañando a mis hijos y ayudarlos en su crecimiento”, dijo con emoción, demostrando que la familia sigue siendo su prioridad.

Con su programa en la cima, su unipersonal en camino, y una familia que apoya cada uno de sus pasos, Yanina Latorre sigue consolidándose como una de las figuras más queridas y controversiales de la televisión argentina.