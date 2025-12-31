L-Gante volvió a encender la polémica con una burla directa a uno de los capítulos más comentados del triángulo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

A través de sus redes sociales, el cantante recordó la famosa “casa de los sueños” y lo hizo con ironía, apelando al humor ácido que suele caracterizarlo.

Todo se remonta a comienzos de 2025, cuando Mauro Icardi y China Suárez blanquearon su relación y el futbolista compró la propiedad de Wanda Nara en Nordelta, una vivienda que ella había definido públicamente como “la casa de mis sueños”. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva y ahora fue reutilizada con tono burlón.

L-Gante se burló de la “casa de los sueños” de Wanda Nara. Crédito: Instagram

LA BURLA DE L-GANTE A WANDA NARA

Desde su cuenta de Instagram, L-Gante compartió un video recorriendo distintos espacios de su hogar: el living, la cocina y el jardín con pileta. Sobre las imágenes escribió, sin vueltas: “La casa de mis sueños”, una clara chicana que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Minutos después, el cantante redobló la apuesta y subió otra historia. Esta vez mostró su habitación, equipada con estudio de grabación propio y un jacuzzi vidriado, y lanzó una nueva frase con tono irónico: “Y la habitación de mis sueños. Amén”.

El mensaje fue interpretado como una burla directa y calculada, que reaviva viejas tensiones y vuelve a poner en agenda uno de los conflictos más mediáticos del último tiempo.