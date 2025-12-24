El escándalo que rodea a Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara, sumó un nuevo capítulo explosivo. Este lunes, la Justicia peritó el celular del letrado, detenido desde fines de noviembre por la denuncia de haberle robado US$700.000 al futbolista Gonzalo Montiel. Pero lo que encontraron en el teléfono dejó a todos en shock: “hacía brujerías”, tenía chats comprometedores y una lista de enemigos declarados.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo y salpicó a varias figuras. Entre ellas, L-Gante, quien fue cliente de Payarola por recomendación de la propia Wanda Nara. Según reveló el abogado Alejandro Cipolla este martes en televisión, el referente de la Cumbia 420 “la semana próxima estaría por radicar una denuncia contra Payarola”. “Hablo en potencial porque soy abogado, pero puedo mostrar la fuente”, aclaró Cipolla, dejando en claro que la decisión está casi tomada.

LOS CHATS QUE EXPUSIERON A NICOLÁS PAYAROLA

La pericia judicial al teléfono de Payarola destapó una olla difícil de tapar. Según contó Yanina Latorre al aire de SQP (América), “son 172 capturas muy complicadas. El tipo hacía brujerías, tenía una bruja que mataba gallinas. Hay muchos chats”. La conductora detalló que el exabogado estaba obsesionado con tres personas, a quienes consideraba sus enemigos acérrimos: la abogada Lara Piro, el futbolista Gonzalo Montiel y Occhiuzzo, uno de los primeros en denunciarlo.

Pero eso no fue todo. Latorre aseguró que “hay mucho periodista comprometido, que él pagaba para que lo defiendan” y que la relación con la bruja era tan intensa que “mataba gallinas todas las semanas”. El material filtrado generó preocupación y temor en el ambiente mediático, ya que la cantidad de chats y capturas podría comprometer a más de una figura conocida.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA TRAS DECLARAR EN CONTRA DE NICOLÁS PAYAROLA

En medio del escándalo, Wanda Nara se presentó la semana pasada en la Fiscalía de Benavídez para declarar en la causa que tiene detenido a su exabogado. Al salir, la mediática fue contundente: “No tengo miedo a nada. No tengo nada que ver con esto. Prefiero no agrandar”, dijo ante la prensa, intentando despegarse del caso.

La situación de Payarola se complica cada vez más. Mientras tanto, el círculo de famosos que alguna vez confiaron en él, como L-Gante, evalúa tomar distancia y recurrir a la Justicia para protegerse de posibles consecuencias.

