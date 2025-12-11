Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a encender las redes con un mensaje que generó fuerte repercusión entre sus seguidores. En una historia publicada en Instagram, el artista se refirió de manera directa a la conflictiva relación con sus exmánagers y dejó en claro que la situación está lejos de quedar en el pasado.

“Quiero manifestar que con respecto a la situación existente con mis exmánagers, nos encontramos junto a los letrados en conversaciones tendientes a aclarar los temas pendientes entre nosotros”, comenzó diciendo el comunicado, dejando al descubierto que todavía hay asuntos sin resolver.

El músico remarcó que, pese al desgaste y las tensiones, ambas partes buscan un cierre ordenado: “Existe buena voluntad de las partes con el fin de lograr una desvinculación en paz, que es el deseo de todos”.

El mensaje llega luego de semanas de rumores sobre conflictos contractuales y diferencias internas en el equipo del cantante. Si bien no brindó detalles sobre los puntos que deben resolverse, su comunicado deja claro que el proceso se está llevando adelante con abogados y que las negociaciones siguen activas.

L-GANTE BLANQUEÓ QUIÉN MANEJA SUS FINANZAS TRAS DESPEDIR A MAXI EL BROTHER: “ADMINISTRA Y GESTIONA”

Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que, en plena nota para La Mañana con Moria, Gustavo Méndez leyera al aire un mensaje explosivo que Maxi El Brother —su exrepresentante— le hizo llegar al programa.

Lejos de esquivar el tema, el cantante escuchó todo y terminó revelando quién maneja hoy sus finanzas y cómo está conformado su equipo.

En el mensaje que dio a conocer el panalista, el exmánager del artista destacó su propio recorrido y lo que significó su aporte profesional: “Cuando arranqué con Elián, o Elián arrancó conmigo, ya tenía 10 años de trabajar en producción y pegar diferentes artistas y movimientos musicales. Había traído en aquel momento a Bad Bunny, a Ozuna. Y el contrato con Elián tenía 30%. No arrancamos con la gallina de los huevos de oro”, se lo escuchó decir al periodista.

Tras escuchar el mensaje completo, el invitado respondió con calma, sin entrar en conflicto: “Está perfecto que se pueda expresar. Olvidate, esas son sus palabras. Gracias”, atinó a decir.

L-Gante: “Yo, como dije, mi equipo hoy en día sigue siendo el mismo. La banda que tenía para hacer las presentaciones y mi hermano en administración y gestionar”.

Pero el detalle más revelador llegó cuando habló de cómo está organizado hoy su equipo de trabajo y, especialmente, quién administra su dinero: “Yo, como dije, mi equipo hoy en día sigue siendo el mismo”, detalló. Y cerró, concreto: “La banda que tenía para hacer las presentaciones y mi hermano en administración y gestionar”.