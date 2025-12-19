L-Gante no tiene descanso, entre litigios, música y relaciones, no sale del ojo de la tormenta en las últimas semanas del año.

Los rumores sobre vínculos amorosos son alimentados constantemente por su comportamiento y por sus historias publicadas.

Esta vez, ocurrió porque subió una historia durante el día con una remera negra de BOSS, pero el hecho no quedó ahí.

L-Gante se mostró con una joven en un supermercado: la señal de que habrían dormido juntos | Créditos: Instagram @lgante_keloke

¿LA NUEVA NOVIA DE L-GANTE?

Fede Flowers estuvo en los detalles. Esta mañana, el artista subió una nueva instantánea donde se mostró con una joven morocha en un supermercado.

Lo que despertó suspicacias fue que ella vestía la remera negra de BOSS del cantante, quien finalmente borró el contenido.