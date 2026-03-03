El 27 de febrero, Allegra Cubero celebró sus 15 años con una mega fiesta organizada por Nicole Neumann. El festejo generó un fuerte malestar en Mica Viciconte, ya que, según explicó en LAM, el acuerdo entre Fabián Cubero y la modelo era que él se encargaría de la fiesta y que Nicole la llevaría de viaje.

Sin embargo, la celebración terminó siendo un evento de gran magnitud y, según contó Mica, tanto ella como Fabián se enteraron por redes sociales de que no se trataba de algo íntimo, como pensaban, sino de una fiesta similar a la que ellos vienen organizando desde hace un año.

Los 15 de Allegra Cubero (Foto de Instagram de Nicole Neumann)

Mica Viciconte explotó contra Nicole Neumann tras la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En LAM, Viciconte explicó su enojo: “A esta altura no me enoja, pero yo salí a aclarar con el posteo porque tengo un acuerdo con Fabi con el salón de fiestas de Altos Olivos. Nosotros acordamos con el salón que le hacíamos la fiesta y tuve que mandarles un mensaje pidiendo disculpas. Esto me excede a mí. Yo no estaba al tanto de la similitud de la fiesta”.

El posteo de Mica Viciconte con un reproche a Nicole Neumann (Foto: Instagram @micaviciconte)

La panelista remarcó que desde el año pasado reservaron fecha y comenzaron a proyectar todo: “Hace un año que se reservó la fecha y venimos organizando todo. Yo soy una persona súper prolija y respetuosa con el trabajo de los demás. Me parecía que debíamos pedir disculpas y aclarar que nuestra fiesta sigue en pie”.

Sobre el acuerdo original entre Neumann y Cubero, fue contundente: “Una de las cosas que hablé el año pasado fue que nosotros hacíamos la fiesta y que se quede tranquilo el salón, que era la única fiesta porque era lo que se había acordado. Si te arrepentís, podés hacer algo más íntimo con amigos, no hace falta una mega fiesta. Es raro tener tres festejos de 15”.

Además, reveló que se enteraron por redes de la magnitud del evento. “Yo pensé que era algo íntimo. Tenía la esperanza, sinceramente”, confesó Mica.

El descargo de Mica Viciconte contra Nicole en LAM (captura de América TV)

Mica Viciconte fue tajante al responder si habría ido a la fiesta de 15 que organizó Nicole Neumann

Cuando le preguntaron si hubiera compartido la celebración con Nicole por el bien de Allegra, Mica fue tajante.

“¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien con quien no te hablás y que en su momento tuvo mensajes hacia mí? A veces es más sano no juntar directamente. ¿Para qué vas a forzar algo? Eso es una estupidez”, cerró Mica, molesta con Nicole.