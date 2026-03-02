El fin de semana, Nicole Neumann organizó una fiesta al aire libre para celebrar los 15 años de Allegra Cubero. La modelo reunió a los amigos de su hija y compartió algunas imágenes del festejo, lo que generó rumores sobre el acuerdo previo con Fabián Cubero, y en ese marco Mica Viciconte salió con los tapones de punta.

En medio de las especulaciones, Mica Viciconte rompió el silencio en sus redes sociales y aclaró cómo sigue la organización del cumpleaños. “Cuando hay acuerdos lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en marzo, tal como se había pactado el año pasado”, aseguró la panelista.

El posteo de Mica Viciconte con un reproche a Nicole Neumann (Foto: Instagram @micaviciconte)

Viciconte también remarcó su rol en la familia y en la organización del evento: “Estoy presente porque soy parte de esta familia y también de la organización de este día tan especial. A algunos les molesta, pero acompañar y cumplir la palabra también es parte de educar”.

Leé más:

Así es la lujosa casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero: estilo minimalista combinado con modernismo

QUÉ LE REPROCHÓ MICA VICIONTE A NICOLE NEUMANN SOBRE EL FESTEJO DEL CUMPLEAÑOS DE ALLEGRA CUBERO

El año pasado, la familia había confirmado que Allegra festejaría sus 15 con su papá y viajaría al exterior con su mamá. Sin embargo, la fiesta organizada por Nicole en Buenos Aires ese fin de semana encendió las versiones sobre un posible quiebre en el acuerdo.

A pesar de los rumores, desde el entorno de Cubero y Viciconte insisten en que la fiesta principal sigue en pie y que se realizará en marzo, como estaba previsto. “Cumplir la palabra también es parte de educar”, subrayó Mica, dejando en claro su postura y la importancia de mantener los compromisos familiares.

Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte Fotos: IG | nikitaneumannoficia | fabiancuberooficial

Tras el mensaje de la panelista de Ariel en su Salsa, las redes sociales reaccionaron para uno y otro lado. Mientras algunos defendían el derecho de Nicole a hacer el festejo que se le antojara, otros se ubicaban detrás de la fila de Viciconte, para justificarla tras años de disputas entre las partes.

Leé más:

Aseguran que Wanda Nara protagonizó un escándalo con Mica Viciconte en MasterChef por Maxi López

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.