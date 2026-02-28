La transformación del hogar de Mica Viciconte y Fabián Cubero se convirtió en uno de los proyectos personales más significativos de la pareja en el último tiempo.

Instalados en una propiedad ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, la panelista de Telefe y el exfutbolista decidieron encarar una renovación integral con el objetivo de crear un espacio funcional, moderno y alineado con su estilo de vida familiar.

A través de sus redes sociales, Fabián Cubero y Mica Viciconte mostraron el proceso completo, desde el estado original de la vivienda hasta el resultado final. Las imágenes permitieron observar un cambio profundo, donde el concepto minimalista se convirtió en el eje central de la ambientación.

La elección de líneas simples, tonos neutros y materiales contemporáneos definió la nueva identidad del lugar, pensado no solo como residencia permanente, sino también como punto de encuentro familiar.

Así es la casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero en Zona Norte: estilo minimalista combinado con modernismo | Créditos: Instagram @micaviciconte

ASÍ ES LA CASA DE CUBERO Y VICICONTE

Uno de los sectores que recibió especial atención fue el playroom, concebido como un espacio de entretenimiento y convivencia. Allí reemplazaron el antiguo piso gris por porcelanato Malbec, una decisión que aportó mayor calidez visual y coherencia con el resto de la decoración.

El mobiliario elegido refuerza esa idea de versatilidad. Incorporaron una mesa multifunción que puede utilizarse tanto para jugar al pool como al ping pong, lo que convierte al ambiente en un punto de reunión dinámico.

“Es un espacio que realmente disfrutamos juntos”, expresó Viciconte al compartir el resultado, reflejando el valor emocional que la pareja le asigna a este ambiente dentro de la vivienda.

La coherencia estética se mantiene en los dormitorios, donde optaron por una paleta de colores suaves y pasteles que refuerzan el concepto minimalista. Las cortinas blancas de piso a techo permiten aprovechar al máximo la luz natural, mientras que la iluminación moderna aporta un clima cálido y contemporáneo.

Otro de los detalles que refleja el perfil social de la pareja es la incorporación de una vinoteca, pensada como un punto de encuentro para recibir invitados y compartir momentos íntimos en un entorno cuidado.