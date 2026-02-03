La última emisión de “La cocina de Ariel” no pasó desapercibida. A pesar de ser un programa culinario, en esta ocasión los ingredientes fueron otros: las personalidades fuertes de sus panelistas y las tensiones no tan disimuladas entre ellas.

Lo que en principio parecía una transición suave entre la despedida de Nico Peralta, un momento emotivo para Mica Viciconte, y la llegada de Vicky Xipolitakis al programa, se transformó rápidamente en un cóctel de energías desbordantes, miradas tensas y comentarios indirectos.

Según lo que se comentó en Intrusos, el debut de Vicky fue todo menos discreto. Con su estilo característico, la mediática llegó al set con una energía contagiosa y un perfil intenso que contrastaba radicalmente con la despedida tranquila de Nico Peralta, una situación que, además, era especialmente emotiva para Mica, quien no ocultó lo importante que era para ella ese momento. Y allí, justo en ese punto de emoción, comenzó a forjarse lo que podría haber sido una incomodidad a nivel personal.

Foto: Instagram (@micaviciconte)

Mica, que prefirió mantenerse en un tono diplomático, dejó claro que, aunque no se trató de un “conflicto personal”, las personalidades distintas entre ella y Vicky eran evidentes: “Somos el agua y el aceite. Ella tiene una energía mucho más alta y yo soy más tranquila”, explicó la ex “Combate” al referirse a las diferencias con la nueva panelista. Sin embargo, la chispa de la discordia fue clara en los pasillos del programa y, según algunas fuentes cercanas, Viciconte no estaba del todo cómoda con el estilo de Xipolitakis, que no dudó en interrumpir constantemente, llevarse toda la atención y aportar su particular toque a la dinámica del ciclo.

Lo que fue una despedida emotiva para Mica y su amigo Nico Peralta se vio opacada por la llegada a lo grande de Vicky, quien rápidamente se adueñó de la escena. En este clima, Mica intentó minimizar la situación, asegurando que no había “problema personal” y que entendía los nervios de quien llega nuevo al programa. No obstante, Paula Varela, panelista del ciclo de América, no fue tan diplomática. Según su versión, Mica no la quiere ni un poco a Vicky y lo “dice sutilmente, pero lo dice”. Incluso se mencionó que Viciconte manifestó ciertos dolores físicos al aire, lo que fue interpretado como una forma indirecta de mostrar su incomodidad con la presencia de la rubia.

Foto: Instagram (@victoriaxipolitakisok)

Y como si esto fuera poco, la tensión no se limitaría solo al vínculo entre Mica y Vicky, sino que incluso el conductor Ariel Rodríguez Palacios estaría incómodo con algunas actitudes de la mediática. Según contó Paula, Ariel ya le habría pedido a la producción que le transmitieran a Vicky que moderara su forma de tocar y de vincularse con él durante el programa. Un toque que, al parecer, no cayó bien en el chef y conductor del ciclo, lo que sumaría más leña al fuego de la polémica.

Si bien, como aclara Mica, está “dispuesta a darle tiempo al tiempo” y asegura que el foco debía estar en la despedida de Nico Peralta, lo cierto es que la llegada de Vicky no pasó desapercibida.

Mica Viciconte: “Somos el agua y el aceite. Ella tiene una energía mucho más alta y yo soy más tranquila”.

Mica Viciconte no esquivó la pregunta sobre el escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Consultada en Puro Show (en septiembre de 2025), la influencer fue contundente al dar su opinión.

“Son temas muy delicados. Armaron un circo que no hay necesidad. Para mí, el día de mañana se van a arrepentir todos”, comenzó diciendo Mica, en referemcia a la denuncia que Wanda le inició a su ex en la Justicia.

Desde su experiencia personal, Mica puso el foco en la importancia de proteger a los niños en situaciones de crisis familiares: “Yo siento que hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Porque es muy fácil decir ‘cuido a mis hijos’, pero después pasa lo contrario. Si vos decís ‘no quiero exponer a mis hijos’ y después los exponés, no va de la mano. Eso es lo raro”.

Foto: Captura (eltrece)

La exparticipante de Combate profundizó en su mirada sobre la exposición mediática: “Me parece que es muy importante qué relación tengan los padres, estén separados o no, para que los hijos la lleven un poco mejor”, remarcó. Y cerró, contundente: “Porque si no, son como rehenes, como paquetitos, y no está bueno”.