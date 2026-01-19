En plena temporada de verano, Mica Viciconte y Fabián Cubero viajaron a El Caribe junto con su familia.

La pareja disfrutó de sus vacaciones junto con Luca, el hijo que tienen en común. También se sumaron al plan Indiana y Sienna, dos de las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y su familia de vacaciones en El Caribe: las fotos y los videos | Créditos: Instagram @fabiancuberooficial

Hubo alguien más en la escapada familiar: se trató de Ángela Cubero, madre del ídolo de Vélez Sársfield.

VICICONTE Y CUBERO, DE VACACIONES EN EL CARIBE

Mica y Fabián publicaron fotos y videos de sus días de descanso en República Dominicana y etiquetaron constantemente a Wyndham y Viva Resorts, el espacio donde se hospedaron.

Entre el contenido compartido se vieron momentos de distensión, días hermosos de sol y paisajes tan impactantes como paradisíacos.