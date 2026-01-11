Indiana Cubero (17), la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, compartió una postal súper romántica junto a su novio, el futbolista Thiago Silvero (19) para celebrar un nuevo mes de noviazgo.
La joven eligió su cuenta de Instagram para publicar una foto en la que se los ve abrazados y sonrientes. La imagen, que originalmente había subido el jugador de Vélez, fue acompañada por un mensaje directo: “Te amo. Por muchos más”, escribió Indiana.
Por su parte, Thiago sumó: “1+ te amo”, dejando en claro que la relación sigue viento en popa.
Leé también
Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero
Silvero, defensor central de Vélez, también integró la Selección Argentina Sub 20 y viene de renovar su contrato con el club de Liniers hasta 2028.
La confirmación del romance fue cuando Indiana reposteó una foto juntos en un restaurante, donde él le dedicó un mensaje que oficializó la relación: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo, mi compañera”.