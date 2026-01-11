Indiana Cubero (17), la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, compartió una postal súper romántica junto a su novio, el futbolista Thiago Silvero (19) para celebrar un nuevo mes de noviazgo.

La joven eligió su cuenta de Instagram para publicar una foto en la que se los ve abrazados y sonrientes. La imagen, que originalmente había subido el jugador de Vélez, fue acompañada por un mensaje directo: “Te amo. Por muchos más”, escribió Indiana.

Por su parte, Thiago sumó: “1+ te amo”, dejando en claro que la relación sigue viento en popa.

Indiana Cubero y Thiago Silvero celebraron otro mes de noviazgo. Foto: Instagram @cubero.indiana

Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero

Silvero, defensor central de Vélez, también integró la Selección Argentina Sub 20 y viene de renovar su contrato con el club de Liniers hasta 2028.

En diciembre de 2025, Indiana Cubero yThiago Silvero blanquearon su relación con esta imagen. Foto: Instagram/@thiagosiilvero y @cubero.indiana.

La confirmación del romance fue cuando Indiana reposteó una foto juntos en un restaurante, donde él le dedicó un mensaje que oficializó la relación: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo, mi compañera”.