Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, dejó atrás el misterio y confirmó públicamente su primer romance. A sus 17 años, la joven se animó a compartir en sus redes sociales la primera foto junto a su novio y la noticia no tardó en viralizarse.

La imagen, que rápidamente se viralizó, tiene como protagonista a la adolescente, postal que le sacó el futbolista Thiago Silvero, la joven promesa del Club Vélez Sársfield. La misma vino acompañada de un mensaje especial que le dedicó él y que ella respondió.

El posteo de Thiago Silvero, el novio futbolista de Indiana Cubero, a la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero (Foto: Instagram/@thiagosiilvero y @cubero.indiana).

“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió el deportista en la historia que subió desde su cuenta de Instagram, la cual ella respoteó y acompañó su posteo con la frase: “Te amo”.

QUIÉN ES THIAGO SILVERO, EL NOVIO FUTBOLISTA DE INDIANA CUBERO

Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero, es un joven futbolista de 19 años que se desempeña en las inferiores del Atlético Club Vélez Sarsfield y según trascendió, renovó contrato en la segunda casa de Fabián Cubero.

Thiago Silvero, el novio futbolista de Indiana Cubero (Foto: Instagram/@thiagosiilvero).

El deportista profesional, al igual que lo hizo su suegro, juega en la posición de defensor. En sus redes sociales empezó a mostrarse con la joven modelo, con quien habría empezado una relación desde hace un tiempo.

