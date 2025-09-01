Mica Viciconte volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una campaña publicitaria que realizó junto a las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann (Indiana, Allegra y Sienna), y que generó comentarios en redes acusándola de “lucrar” con las niñas.

Consultada al respecto en Puro Show, la influencer fue tajante con su respuesta: “Hay un padre que está ahí, yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”, remarcó.

Sobre las críticas, Mica dejó en claro que no le afectan: “No sé, ni lo agarro”, atino a decir en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece. Y cerró, firme con su postura: “Hago mi vida”.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MICA VICICONTE SE METIÓ EN EL CONFLICTO DE FABIÁN CUBERO Y NICOLE NEUMANN

Mica Viciconte decidió romper el silencio y dar su opinión sobre el delicado conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, luego de que las hijas del exfutbolista (Allegra, Indiana y Sienna) no fueran entregadas en tiempo y forma para viajar con su papá.

“Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirse. Si yo firmo algo, creo que uno tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer”, aseguró Mica en una nota que dio a Puro Show.

Sobre la frustración que generó la situación, la influencer fue clara: “Uno organiza, vos no podés depender siempre de alguien. Tenés una organización y te organizás. Fabi se fue con Luca (el hijo que tienen en común), pero no tenemos la libertad, los dos laburamos”.

Foto: Captura (eltrece)

Si bien trató de no entrar en detalles que puedan generar más polémica, Mica dejó en claro su incomodidad frente al incumplimiento: “No puedo opinar. Dos más dos, chicos”, cerró, marcando así su firme postura en medio de la guerra mediática y legal entre Cubero y Neumann.