Mica Viciconte disfruta a pleno de sus vacaciones de verano en República Dominicana y, como suele ocurrir, cada imagen que comparte en redes sociales no pasa desapercibida. En las últimas horas, la influencer y figura televisiva publicó una serie de fotos junto a su pareja, Fabián Cubero, su hijo Luca y Allegra y Sienna, las dos hijas más chicas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann, y rápidamente marcó tendencia.

Desde playas de arena blanca y mar turquesa, Mica mostró distintos momentos de relax familiar donde el look fue protagonista. En una de las postales más comentadas, se la ve disfrutando del agua junto a Cubero, luciendo una bikini negra clásica, un infaltable del verano que resalta el bronceado y nunca pasa de moda.

Pero sin dudas, otra de las imágenes que más llamó la atención fue la que compartió junto a Allegra y Sienna. Las adolescentes posaron frente al mar con bikinis en tonos vibrantes y shorts de jean, una combinación fresca y canchera que se impone como uno de los outfits estrella del verano 2026. Mica, por su parte, acompañó el look con un top oscuro, mini de denim y pañuelo en la cabeza, reafirmando su estilo relajado y trendy.

Mica Viciconte y las hijas de Fabián Cubero en República Dominicana (Foto: Instagram/@micaviciconte).

LAS SOÑADAS VACACIONES DE MICA VICICONTE CON FABIÁN CUBERO, SU HIJO Y LAS HIJAS DE NICOLE NEUMANN

Las fotos no solo reflejan el gran momento familiar que atraviesan, sino también cómo Mica Viciconte y las hijas de Fabián Cubero se convierten en referentes de moda incluso en contextos de vacaciones. Con prendas simples, cómodas y llenas de personalidad, demostraron que el estilo playero sigue apostando a lo natural, el jean y los colores que resaltan el bronceado.

Como era de esperarse, las imágenes en las playas de República Dominicana cosecharon miles de likes y comentarios en Instagram, donde los seguidores destacaron tanto la armonía familiar como los looks veraniegos que ya se perfilan como inspiración para la temporada. Sin estridencias y con mucha actitud, Mica, Allegra y Sienna volvieron a marcar tendencia desde el Caribe.

