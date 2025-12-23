Mica Viciconte habló en el programa Intrusos sobre la intermibale guerra de Fabián Cubero con Nicole Neumann, no dudó en expresar su postura y dejó en claro que no ve posible una tregua en el futuro cercano.

“Nicole declaró que quería ir al cumpleaños de Allegra, Fabián dijo que no, que habían quedado en otra cosa, ¿crees que va a llegar la paz?" , le preguntó el movilero y ella contestó: “No, yo no creo que nunca llegue la paz, ni espero la paz, sinceramente”.

La frase dejó en evidencia que el conflicto sigue tan vigente como siempre y sumó: “Para dar la paz, la Justicia tiene que accionar, justamente, y cuando hay fallas y la Justicia no acciona, es como medio una tomada de pelo”.

Mica Viciconte habló en Intrusos sobre Nicole Neumann (Foto: captura de América).

“Las declaraciones de las dos partes llevan al otro a redoblar la apuesta”, le comentó el cronista y Mica fue contundente: “Es que en realidad Fabián no expone nada. Cuando del otro lado hablan, sucede eso, pero no es que él expuso algo, así que no, no sé, que la Justicia accione, no me importa…”.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE LOS MENSAJES QUE HABRÍA INTERCAMBIADO CON NICOLE NEUMANN

Durante la entrevista, también le preguntaron a Mica Viciconte por los mensajes que habría intercambiado con Nicole Neumann: “Yo siempre tuve buena predisposición y he recibido cosas que no fueron de mi agrado, sinceramente”.

“¿No contestaste ese mensaje? ¿Qué fue, un reproche? ¿Te sentiste amenazada?" , le consultó el peridista y Mica dijo sin filtros: “Sí, siempre contesté, así que yo no tengo problema si quiere mostrarlos, no tengo ningún problema que los muestre. Pregúntenle a ella si le gusta exponer. Después por acá somos todos buena onda, pero adentro pasa otra cosa".

