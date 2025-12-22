Fabián Cubero cumplió 47 años y eligió pasar su día rodeado de quienes más quiere. El sábado 21 de diciembre, el exfutbolista organizó una cena íntima en su casa, acompañado por Mica Viciconte y sus cuatro hijos: Luca, Sienna, Allegra e Indiana.

A través de sus redes sociales, Cubero mostró cómo vivió su cumpleaños. En las imágenes se lo vio sonriente, rodeado de sus hijos y de Mica, quien no dudó en demostrarle su amor con un beso al momento de soplar las velitas.

La torta, decorada con crema, fue el centro de la escena cuando Cubero pidió los deseos y recibió el cariño de sus hijas, que lo abrazaron en un cumpleaños especialmente sensible: fue el primero que celebró tras la pérdida de su padre en agosto.

El cumpleaños de Fabián Cubero. Foto: Instagram @fabiancuberooficial

El escándalo por la fiesta de 15 y la ausencia de Nicole Neumann

El festejo de Cubero se dio en medio de la polémica por la fiesta de 15 de Allegra, su hija, evento al que Nicole Neumann no asistirá.

Mica Viciconte y Fabián Cubero en Párense de manos 3

La situación generó un nuevo capítulo en la larga disputa entre Cubero y su ex, que volvió a ocupar espacio en los medios.

Mientras tanto, Nicole salió a defenderse públicamente y dejó en claro su deseo de estar presente en la vida de su hija, aunque las diferencias con Cubero parecen lejos de resolverse.