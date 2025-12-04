A días de la Navidad, Fabián Cubero dejó en evidencia que la organización familiar puede volverse un verdadero desafío. A través de sus redes sociales, el exfutbolista compartió una situación doméstica que rápidamente generó comentarios: la familia está dividida sobre qué comer en Nochebuena.

En sus historias de Instagram, Cubero publicó la captura de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar donde se ve una encuesta para elegir el menú del 24 de diciembre. “La familia dividida”, escribió con humor, dejando ver que la decisión no está para nada fácil.

Fabián Cubero mostró en redes el divertido dilema familiar. CRÉDITO: INSTAGRAM

EL DILEMA NAVIDEÑO DE FABIÁN CUBERO: SU FAMILIA “DIVIDIDA” POR EL MENÚ DE NOCHEBUENA

La grieta culinaria quedó planteada cuando Fabián, Allegra e Indiana se inclinaron por un asado, mientras que Sienna y Mica Viciconte votaron a favor de una mesa fría, más liviana y acorde al clima de fin de año.

El posteo refleja que la cena navideña en la familia Cubero–Viciconte todavía no tiene definición y que será necesario negociar para llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, queda claro que la previa de Navidad llega con humor, debate gastronómico y una familia que, aunque dividida en gustos, celebrará unida la noche más esperada del año.