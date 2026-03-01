Después de semanas de rumores y versiones cruzadas, Allegra Cubero finalmente vivió su gran noche: la esperada fiesta de 15 organizada por Nicole Neumann. El evento, que se realizó este viernes 27, fue el primero de los dos festejos que la adolescente tendrá, tras la decisión de celebrar por separado con cada lado de la familia.

La previa no fue sencilla. La histórica tensión entre Nicole y Fabián Cubero volvió a quedar en evidencia cuando trascendió que no compartirían una misma celebración. Finalmente, se acordó que Allegra tendría dos fiestas, una con cada uno de sus padres.

Allegra Cubero con su vestido de 15 por Laurencio Adot (Foto: X/@laurencioadot).

A través de su cuenta de Instagram, Allegra compartió fotos y videos que mostraron cada detalle de la noche soñada: un look de gala, imponente, amigos, familia y mucha emoción. En las imágenes se la vio radiante, disfrutando cada momento y celebrando junto a sus seres queridos.

Fiesta de 15 inolvidable: cómo fue la celebración de Allegra Cubero organizada por Nicole Neumann

ALLEGRA CUBERO CUMPLIÓ 15 AÑOS: POR QUÉ HUBO POCAS FOTOS DEL FESTEJO

El vestido elegido por la cumpleañera fue en tonos dorado y blanco, diseñado por Laurencio Adot, quien estuvo presente en la fiesta y se fotografió con Allegra. Nicole y sus hijas, Indiana y Sienna, también se lucieron con vestidos en tonos rosas: las chicas optaron por fucsia, mientras que la modelo eligió un rosa bebé.

Manu Urcera, pareja de Nicole, no faltó a la cita y compartió una selfie con Allegra, acompañada de un mensaje cariñoso: “Cumple @cubero.allegra. Te quiero Allucha”. Además, mostró parte de la decoración: un letrero luminoso con el nombre de la quinceañera coronaba el espacio exterior, rodeado de mesas, sillas y livings que crearon distintos climas durante la noche.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

Sin embargo, en Infama notaron que la familia no compartió tantas imágenes como en anteriores ocasiones. Sofía Macaggi dio la nota aportando un dato revelador: “Hablé con alguien del círculo íntimo que me dijo por qué no subieron tantas cosas a las redes sociales: porque no hubo canjes”, cerró la panelista invitada.

Así fue el festejo que Nicole Neumann le hizo a Allegra Cubero por sus 15 años: fotos y sorpresas

