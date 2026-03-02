El fin de semana, Nicole Neumann organizó una fiesta al aire libre para celebrar los 15 años de Allegra Cubero. La modelo reunió a los amigos de su hija y compartió imágenes del festejo, lo que reavivó rumores sobre un supuesto acuerdo previo con Fabián Cubero. En ese contexto, tanto Nicole como Fabián dijeron lo suyo este lunes.

Nicole Neumann explicó por qué decidió hacer una fiesta paralela

En diálogo con Cortá por Lozano, Nicole aseguró que siempre estuvo previsto celebrar los 15 de Allegra, pero que en algún momento se evaluó la opción de hacer un viaje para evitar tensiones.

La palabra de Nicole Neumann. Video: SQP / América TV

“Siempre iba a haber una fiesta. En un momento dijimos: ‘Hagamos un viaje’, así ella no pasaba un mal momento. Pero después pensamos: ‘¿Por qué? La vida se celebra’. Yo tengo a mi abuela, su bisabuela; la familia de Manu Urcera; mi hermana, que es su tía… todos querían festejar con ella”.

La modelo explicó que, por ese motivo, decidieron hacer un festejo familiar y destacó que la celebración salió “muy linda”. Además, aclaró que también acompaña a Allegra en el diseño del vestido que usará en la fiesta que organizará Cubero.

“En realidad es un solo 15, pero va a tener otra fiesta más adelante. Yo hubiera celebrado con todos juntos, porque fue lo que le dije a ella: ‘¿Vos qué querés?’ Me dijo ‘Todos juntos’. Pero acá son dos partes las que tienen que estar de acuerdo”.

La respuesta de Fabián Cubero: “Hay acuerdos que no se respetan”

Mica Viciconte y Fabián Cubero en República Dominicana (Foto: Instagram/@micaviciconte).

Consultado por SQP, Cubero responsabilizó a Nicole por el nuevo enfrentamiento: “Hay acuerdos que no se respetan”.

El exfutbolista recordó también el episodio de 2025, cuando denunció que no pudo viajar de vacaciones con Allegra, Indiana y Sienna. Según explicó, ese tema sigue judicializado y todavía no se resolvió.

Qué dijo Mica Viciconte sobre el cumpleaños de Allegra Cubero

En medio de las especulaciones, Mica Viciconte rompió el silencio desde sus redes sociales y dejó en claro que la fiesta oficial de Allegra será en marzo, tal como se había pactado el año pasado.

Mica Viciconte, fuerte contra Nicole Neumann. Video y fotos: capturas América

“Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en marzo”.

La panelista también defendió su rol dentro de la familia y en la organización del evento: “Estoy presente porque soy parte de esta familia y de este día tan especial. A algunos les molesta, pero acompañar y cumplir la palabra también es educar”.