Laurencio Adot rompió el silencio y contó en detalle cómo fue el proceso creativo detrás del impactantes vestido que lució Allegra Cubero en su fiesta de 15 y de la fiesta íntima que le organizó Nicole Neumann el pasado fin de semana.

En diálogo con Los Profesionales, el diseñador reveló que la hija de la modelo y Fabián Cubero tuvo un rol clave en la elección de cada detalle y que la celebración fue “muy familiar, sin famosos y con apenas 100 invitados”.

Allegra Cubero con su vestido de 15 por Laurencio Adot (Foto: X/@laurencioadot).

EL VESTIDO DE ALLEGRA CUBERO PARA SU PRIMERA FIESTA DE 15: CUERO E INSPIRACIÓN GRECORROMANA

Laurencio Adot explicó en el programa de Flor de la Ve que el look de Allegra fue una verdadera co-creación: “Allegra quería hacer las guijeras como las amazonas. Entonces hicimos un corset de cuero doble, laminado, con varios gajos y una tiara en la cabeza. Las pusieron como gladiadoras. Era medio grecorromana, medio griega, con Mujer Maravilla. Y ella sabía perfectamente lo que quería”.

Los 15 de Allegra Cubero (Foto de Instagram de Nicole Neumann)

El vestido tenía una base de gasa de seda, un escote asimétrico y una pollera con dos tajos bien altos. “Abajo tenía un body culotte y el corset arriba. Estaba divina”, detalló el diseñador. Además, las hermanas de la cumpleañera también participaron del festejo con vestidos fucsia, uno halter y otro asimétrico, saliendo de lo tradicional y apostando a un estilo “canchero y fino”.

UNA FIESTA ÍNTIMA Y SIN FAMOSOS: LOS DETALLES DEL FESTEJO DE ALLEGRA CUBERO

Lejos de los grandes salones y la farándula, la fiesta de 15 de Allegra Cubero se realizó en el club house del barrio, al que llegaron caminando desde la casa. “No era un salón, ni nada ostentoso. Estaban jugando al tenis y al pádel al lado. Fue muy familiar”, relató Adot.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

El diseñador remarcó que no hubo presencia de celebridades ni figuras del espectáculo: “No había nadie de la moda, nadie del espectáculo. Eran amigos de ella, compañeros del colegio, amigas de la infancia. Yo calculo unos 100 invitados”.

El cumpleaños de 15 que le organizó Nicole Neumann a Allegra Cubero (Foto: Instagram/@cubero.allegra).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.