Las declaraciones de Julieta Poggio sobre las “botineras” encendieron la polémica en redes y medios. La ex Gran Hermano aseguró que “jamás sería botinera”, que “los futbolistas son todos gatos” y que “todas las mujeres de los futbolistas son cornudas”. Sus palabras se viralizaron y no tardaron en llegar las respuestas de figuras con historia en el mundo del fútbol.

Una de ellas fue Nicole Neumann, quien durante años estuvo casada con Fabián Cubero y fue considerada una de las botineras más reconocidas del país. En diálogo con Puro Show (El Trece), la modelo eligió la mesura y se despegó de cualquier generalización: “Uy, qué fuerte”, soltó apenas escuchó el textual de Poggio.

Julieta Poggio en Tailandia

Nicole fue clara y pidió no caer en etiquetas: “A mí me parece que no, en nada me parece que hay que meter a todos en la misma bolsa para nada. No, no, no siempre es todo tan, tan literal para ningún lado de nada. Siempre hay excepciones, se puede haber casos como otros que nada que ver, me parece que no”.

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El cronista insistió sobre la fama de los futbolistas y el supuesto destino inevitable de las mujeres que los acompañan, pero Nicole fue categórica: “No hay que meter a todos en la misma bolsa, ni en, en ningún rubro, ni en ninguna clasificación, ni en nada. No, no está bueno”.

Reconoció que escuchó historias y rumores, pero aclaró: “He escuchado, obviamente he escuchado, pero por eso te digo, no es todos. No, para nada, no, no me parece”. Consultada sobre su propia experiencia, Nicole amplió su mirada.

“De hecho, me parece que, a ver, pasan un montón de cosas en las parejas en absolutamente todos los rubros, no solamente el fútbol, ¿se entiende? Temas en las parejas de un lado o del otro, hay tanto en… que no sé, en cualquier profesión que se te ocurra. Me parece que es más una cosa del ser humano en sí, si querés, y tampoco de todos, que de encasillar ahí, ¿no?”.

Nicole Neumann en un almuerzo en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

“No, me parece que por ahí muchas lo hacen, pero también es algo que uno hace por la familia, porque bueno, qué sé yo, tu marido tiene que ir a trabajar afuera, pero también le pasa a un diplomático de golpe o a un CEO de una empresa que lo mueven a otro país. Y bueno, si la mujer acompaña porque tiene hijos y está haciendo todo como el sostén de la familia, me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso”, cerró Nicole.

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