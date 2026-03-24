La disputa entre Pablo Verxelitaki y Julieta Poggio sumó un nuevo capítulo. El peluquero tucumano realizó un fuerte descargo público y advirtió que podría llevar el conflicto a la Justicia luego de asegurar que los comentarios de la ex participante de Gran Hermano afectaron su trabajo y su imagen profesional.

Durante una entrevista en el programa Ya fue todo, que se emite por Jotax Digital, el estilista recordó cómo comenzó la polémica y cuestionó los mensajes que la actriz y bailarina habría publicado en sus redes sociales.

Según explicó, el problema surgió luego de que Poggio pusiera en duda la autenticidad de un contenido que él había compartido tras haber trabajado con ella. “Ella subió algo muy feo, como que mi contenido era trucho o hecho con inteligencia artificial, y no era así porque yo tengo los videos en alta calidad”, sostuvo.

EL PELUQUERO ACUSÓ A JULIETA POGGIO DE AFECTAR SU TRABAJO

Verxelitaki también aseguró que la situación se agravó cuando, según su versión, Poggio hizo comentarios negativos sobre su trabajo en televisión.

“Después salió a decir en la tele que yo quemo el pelo y no entiendo por qué”, expresó el estilista, quien en las últimas semanas viene señalando que la influencer no habría cumplido con un acuerdo que tenían.

El peluquero aseguró que todo esto tuvo consecuencias personales y profesionales, ya que atravesaba un momento difícil en su vida.

“Me generó mucha angustia. Estaba pasando por un mal momento personal porque había fallecido mi mejor amigo y tuve una depresión. No quise salir a hablar en ningún lado”, contó.

PODRÍA HABER UNA DEMANDA POR CALUMNIAS E INJURIAS

El estilista afirmó que actualmente se encuentra analizando el caso junto a su abogado y no descartó iniciar acciones legales contra la artista.

“A mí me generó un perjuicio económico. Lo estoy hablando con mi abogado y la voy a demandar porque creo que eso no se hace”, señaló.

Además, aclaró que su principal objetivo no es el dinero sino obtener una disculpa pública. “A mí no me interesa nada más que pida disculpas. Y si piensa que quemo el pelo, que lo diga claramente”, remarcó.

Crédito: Jotax

CÓMO EMPEZÓ EL CONFLICTO ENTRE EL PELUQUERO Y JULIETA POGGIO

Según explicó Verxelitaki, el problema comenzó luego de haber peinado a Julieta Poggio y compartir el video del trabajo en sus redes sociales.

De acuerdo a su relato, posteriormente la madre de la actriz le habría pedido que retirara el contenido, ya que la influencer no quería que su imagen estuviera asociada a él.

Sin embargo, Poggio negó esa versión públicamente y respondió con un mensaje contundente en sus redes: “No le crean nada de lo que sube”.

Desde entonces, el conflicto escaló y derivó en declaraciones en distintos medios. Incluso, personas cercanas al peluquero adelantaron que la presentación judicial por calumnias e injurias podría concretarse en los próximos días.