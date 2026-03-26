El regreso de Popstars ya empieza a generar ruido, y un nombre inesperado se metió de lleno en la pelea por la conducción: Juli Poggio, la exparticipante de Gran Hermano.

La primicia la dieron a conocer en LAM, donde el panel debatió sin filtro sobre la posibilidad de que la joven tome las riendas del formato de Telefe: “¡Juli Poggio, conductora de Pospstar! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”, revelaron.

Sin embargo, la propuesta dividió aguas entre los panelistas, que no dudaron en opinar con picante: “¿Sabés por qué no me gusta? Ella tiene mucho talento, es una chica que tiene mucho ángel, pero va a tener que hacer algo con la voz porque va a tener que locutar. Para mí, tiene que ir al foniatra”, disparó Pilar Smith.

Foto: Instagram (@poggiojulieta)

“Habla de corrido. Que ya es un valor en el mundo”, agregó otra de las panelistas, dando su voto de confianza a Poggio, que logró hacerse un lugar en el medio después de salir del reality.

Entre críticas, halagos y chicanas, quedó claro que el posible desembarco de Poggio no pasa desapercibido, en medio de la cuenta regresiva para que debute Popstars.

Ángel de Brito:“¡Juli Poggio, conductora de Pospstar! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”.

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JULIETA POGGIO SORPRENDIÓ AL HABLAR DE UNA NUEVA FACETA EN SU SEXUALIDAD: “AHORA ME GUSTA... ”

Julieta Poggio volvió a ser noticia tras un móvil con el programa Puro Show, donde habló a fondo sobre su sexualidad, su relación de pareja abierta y cómo vive el amor en esta nueva etapa de su vida.

La ex Gran Hermano no esquivó ninguna pregunta y dejó varias frases que dieron que hablar: “No, no nos contamos con quien estamos, podemos repetir. Yo la pareja abierta la uso solamente para chapar. Como que voy a un boliche y, no sé, me chapo a un amigo, un pibe por ahí, una chica. Ahora me gustan las chicas también. Así que bueno, hay un abanico para chapar ahí”.

La actriz también se refirió a la confianza y la comunicación con su pareja: “Tenemos las cosas tan claras y tan habladas entre nosotros que nada ni nadie nos puede atravesar. Ya hace dos años que estamos de novios y nunca tuve una relación tan sana, tan sincera, tan de hablar todo”.

Julieta Poggio habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Así, Julieta dejó en claro que apuesta a la honestidad y a vivir el amor sin prejuicios: “Yo prefiero hablar las cosas y ser sincera y no estar engañando a una persona que amo. Mucha gente quizás caretea una relación y después se viven engañando”, cerró, sincera.