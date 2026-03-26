El regreso de Popstars ya empieza a generar ruido, y un nombre inesperado se metió de lleno en la pelea por la conducción: Juli Poggio, la exparticipante de Gran Hermano.
La primicia la dieron a conocer en LAM, donde el panel debatió sin filtro sobre la posibilidad de que la joven tome las riendas del formato de Telefe: “¡Juli Poggio, conductora de Pospstar! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”, revelaron.
Sin embargo, la propuesta dividió aguas entre los panelistas, que no dudaron en opinar con picante: “¿Sabés por qué no me gusta? Ella tiene mucho talento, es una chica que tiene mucho ángel, pero va a tener que hacer algo con la voz porque va a tener que locutar. Para mí, tiene que ir al foniatra”, disparó Pilar Smith.
“Habla de corrido. Que ya es un valor en el mundo”, agregó otra de las panelistas, dando su voto de confianza a Poggio, que logró hacerse un lugar en el medio después de salir del reality.
Entre críticas, halagos y chicanas, quedó claro que el posible desembarco de Poggio no pasa desapercibido, en medio de la cuenta regresiva para que debute Popstars.
Ángel de Brito:“¡Juli Poggio, conductora de Pospstar! Ese es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich para conducir Popstars”.
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JULIETA POGGIO SORPRENDIÓ AL HABLAR DE UNA NUEVA FACETA EN SU SEXUALIDAD: “AHORA ME GUSTA... ”
Julieta Poggio volvió a ser noticia tras un móvil con el programa Puro Show, donde habló a fondo sobre su sexualidad, su relación de pareja abierta y cómo vive el amor en esta nueva etapa de su vida.
La ex Gran Hermano no esquivó ninguna pregunta y dejó varias frases que dieron que hablar: “No, no nos contamos con quien estamos, podemos repetir. Yo la pareja abierta la uso solamente para chapar. Como que voy a un boliche y, no sé, me chapo a un amigo, un pibe por ahí, una chica. Ahora me gustan las chicas también. Así que bueno, hay un abanico para chapar ahí”.
La actriz también se refirió a la confianza y la comunicación con su pareja: “Tenemos las cosas tan claras y tan habladas entre nosotros que nada ni nadie nos puede atravesar. Ya hace dos años que estamos de novios y nunca tuve una relación tan sana, tan sincera, tan de hablar todo”.
Así, Julieta dejó en claro que apuesta a la honestidad y a vivir el amor sin prejuicios: “Yo prefiero hablar las cosas y ser sincera y no estar engañando a una persona que amo. Mucha gente quizás caretea una relación y después se viven engañando”, cerró, sincera.