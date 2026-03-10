La interna alrededor de los 15 años de Allegra sigue sumando capítulos y ahora apareció una nueva voz en la polémica: Gege Neumann, la hermana de Nicole Neumann, que habló sin filtros sobre la situación.

En diálogo con el programa Puro Show, Gege defendió el festejo familiar que organizó la modelo y dejó entrever su malestar con la controversia que rodea a la celebración de la adolescente, fruto de la relación de Nicole con Fabián Cubero.

Mientras Nicole intentaba mantenerse al margen del conflicto, su hermana no dudó en intervenir con un comentario picante: “Imaginate lo ridículo que es que yo no pueda festejar y disfrutar con mi sobrina. ¡Por favor!”, lanzó Gege, visiblemente molesta por las críticas y cuestionamientos que surgieron alrededor de la celebración.

Foto: Captura (eltrece)

La frase llegó luego de que Nicole intentara bajar el tono del conflicto: “Yo ni entro en el tema porque vengo de tener un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15 y en este momento todo es alegría y felicidad. Yo ni miro lo que dicen de mí en las redes porque no me incumbe”, aseguró la modelo.

Lejos de esquivar el tema, Gege volvió a poner el foco en la importancia de compartir el momento con toda la familia: “Imaginate que mi abuela, que tiene 86 años, mi papá, mis hermanos, mis hijos y mi marido no puedan festejar con mi sobrina”, expresó.

Y añadió otro detalle que dejó clara su postura: “Nosotros no nos fuimos a Punta del Este porque no podemos irnos de vacaciones todos, así que con más razón”.

Por último, Nicole cerró con un mensaje contundente: “A mí no me gusta hablar de temas familiares porque llega un punto que a las chicas les afecta y a mí eso me duele en el alma”.

Fabián Cubero contra Nicole Neumann (Foto: captura de eltrece).

FABIÁN CUBERO EXPLOTÓ SIN FILTROS CONTRA NICOLE NEUMANN POR EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE SU HIJA ALLEGRA

Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras romper el silencio sobre el nuevo capítulo del conflicto que enfrenta con Nicole Neumann por la organización del cumpleaños de 15 de su hija Allegra.

En una entrevista con A la tarde, el exfutbolista se mostró enfático, sorprendido y, por momentos, visiblemente molesto por las declaraciones de su ex.

Según Cubero, el acuerdo entre ambos estaba completamente claro: uno se encargaba de la fiesta y el otro del viaje, algo que —aseguró— estaba pactado desde hace tiempo. Pero sus palabras reflejaron que, para él, Nicole estaría intentando modificar lo que ya estaba estipulado.

Foto: Captura (América)

“Lo que ella decía es que estaba predispuesta para asistir, pero siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro. No entiendo por qué tanto conflicto”, disparó el exjugador, dejando entrever su fastidio.

Además, Fabián insistió en que el esquema estaba claro desde un principio y que él ya avanzó con la organización: “Yo ya estoy organizando el cumpleaños de 15 hace dos meses y ella, no sé, debe estar organizando el viaje, calculo. No entiendo el conflicto todavía”, afirmó.

Para Cubero, todo se desmadró cuando escuchó las declaraciones públicas de Nicole, donde —según él— se los dejaba mal parados a él y a su entorno: “Si lo leés así, puede ser que haya un poco de mala intención”, sostuvo.

Y cerró, tajante: “Pero si el tema ya está arreglado, eso es lo que no entiendo todavía. El concepto de por qué quiere participar de algo que no se arregló”.