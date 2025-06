En cada emisión de Los 8 escalones, las preguntas que lanza Guido Kaczka no solo desafían a los participantes, sino que también suelen disparar anécdotas inesperadas entre los famosos del jurado. Allí, Nicole Neumann dio la nota y se volvió viral.

El tema de los piojos se robó la atención del estudio y generó confesiones que mezclaron humor y recuerdos de infancia.

La consigna era simple: ¿qué porcentaje de niños de entre 6 y 7 años tuvo piojos al menos una vez en el último año, según un estudio realizado en España?

Y fue ahí cuando El Polaco no se pudo contener y compartió su experiencia personal: “Yo tenía de chico. Me decían que tenía la sangre dulce, qué se yo. Mi mamá me pasaba el peine fino en el cuaderno de comunicaciones... después me ponía kerosene”, contó entre risas, provocando la sorpresa de todos en el piso.

NICOLE NEUMANN MANDÓ AL MUERE A GEGÉ

La escena continuó con Nicole Neumann, quien no dudó en sumar su historia... aunque terminó “mandando al muere” a su hermana Geraldine.

Nicole Neumann mandó al frente a su hermana por los piojos. Crédito: Instagram/@gegeneuman.

“No quiero incinerar a mi hermana, pero la que tenía el pH favorecido era Gegé. Yo no entraba a la pileta porque ella siempre tenía piojos. Me he contagiado alguna vez, obvio”, lanzó, dejando a todos entre carcajadas.