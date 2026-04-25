La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Virgo ordena tu rutina laboral y mejora tu eficiencia en tareas clave. Analizar antes de actuar te permite optimizar resultados, tomar decisiones más precisas y avanzar con seguridad hacia metas concretas.

Tauro: Esta Luna favorece la organización profesional y te ayuda a poner cada tema en su lugar. Actuar con claridad y método te permitirá consolidar proyectos, mejorar tu rendimiento y avanzar con estabilidad en lo laboral.

Géminis: La energía virginiana activa tu capacidad de organización y el trabajo en equipo. Planificar con detalle y coordinar mejor tus ideas te permitirá lograr avances laborales importantes con resultados sostenidos.

Cáncer: La Luna en Virgo te impulsa a adaptarte con inteligencia a cambios laborales. Resolver situaciones con lógica y orden te permitirá avanzar, encontrar estabilidad y tomar decisiones que mejoren tu proyección profesional.

Leo: Esta influencia activa la resolución de temas pendientes en el trabajo. Tu capacidad para comunicar con claridad será clave para destrabar conflictos y avanzar con mayor firmeza hacia objetivos profesionales.

Virgo: Con la Luna en tu signo se destacan tu precisión y capacidad de análisis. Es un momento ideal para cerrar temas laborales, ordenar prioridades y avanzar con claridad hacia metas profesionales concretas.

Libra: La energía de Virgo te ayuda a reorganizar tus planes laborales y cerrar ciclos pendientes. Es un buen momento para tomar decisiones más realistas que te permitan construir estabilidad profesional a futuro.

Escorpio: La Luna en Virgo aporta disciplina y claridad para avanzar en lo profesional. Ordenar tus objetivos y actuar con estrategia te permitirá consolidar proyectos y mejorar tu posición laboral de forma sostenida.

Sagitario: Esta influencia te brinda serenidad para tomar decisiones laborales importantes. Evaluar cada paso con criterio te permitirá avanzar con seguridad y consolidar proyectos que aporten estabilidad.

Capricornio: La Luna en Virgo potencia tu capacidad de trabajo y planificación. Es un momento ideal para proyectar a futuro, cerrar etapas complejas y avanzar con disciplina hacia logros profesionales más sólidos.

Acuario: Esta energía favorece acuerdos laborales y mejora la comunicación en equipos. Ordenar ideas y escuchar al otro te permitirá construir alianzas sólidas y avanzar en proyectos compartidos con estabilidad.

Piscis: La Luna en Virgo, tu signo opuesto, te impulsa a ordenar lo laboral y tomar decisiones más concretas. Con apoyo del entorno podés mejorar tu estabilidad y avanzar con mayor claridad profesional.

MARTES

Aries: Palas en tu signo impulsa decisiones rápidas y estratégicas en el trabajo. Definís objetivos con claridad y ejecutás con precisión. Tu iniciativa abre caminos y mejora resultados concretos.

Tauro: Palas en Aries te pide actuar con rapidez y pensar soluciones prácticas. Cambiar hábitos laborales te permite mejorar resultados y avanzar con mayor seguridad en proyectos importantes.

Géminis: Esta energía activa tu mente estratégica y mejora tu capacidad para resolver conflictos laborales. Tomás decisiones ágiles que impulsan proyectos y fortalecen tu posicionamiento profesional.

Cáncer: Palas en Aries te impulsa a tomar el control en el trabajo y asumir liderazgo. Definir prioridades con firmeza te permite avanzar en proyectos que requieren decisión y enfoque claro.

Leo: Energía ideal para planificar a largo plazo con visión estratégica. Palas en Aries te ayuda a tomar decisiones firmes y a proyectar crecimiento profesional con claridad y determinación.

Virgo: Palas en Aries favorece decisiones precisas en temas laborales complejos. Analizar con rapidez te permite resolver situaciones y mejorar tu organización profesional con eficacia.

Libra: Esta posición activa acuerdos laborales y te impulsa a negociar con claridad. Palas en Aries te da determinación para tomar decisiones que fortalecen tus vínculos profesionales.

Escorpio: Palas en Aries te permite resolver conflictos laborales con estrategia y firmeza. Tomar el control de situaciones complejas mejora tu rendimiento y abre nuevas oportunidades.

Sagitario: Energía favorable para innovar en el trabajo y tomar decisiones rápidas. Palas en Aries impulsa proyectos que requieren acción y te permite avanzar con entusiasmo y claridad.

Capricornio: Palas en Aries te impulsa a reorganizar tu estructura laboral con decisiones firmes. Actuar con rapidez mejora resultados y fortalece tu posicionamiento profesional.

Acuario: Esta energía activa tu creatividad estratégica y mejora la comunicación en el trabajo. Palas en Aries te permite tomar decisiones ágiles que impulsan proyectos colectivos.

Piscis: Palas en Aries favorece decisiones económicas y laborales concretas. Actuar con claridad y determinación te permite mejorar tus recursos y avanzar con seguridad profesional.

MIÉRCOLES

Aries: Ve despacio, con luna en Libra pasan por terrenos en el que el demostrar el compañerismo es importante. Carta de la suerte: As de espadas: Propones cambios laborales los cuales son bien recibidos.

Tauro: Mejoras las relaciones con la familia, hoy es un día para lograr el equilibrio siendo diplomático y hablando con tranquilidad con la luna en Libra. Carta de la suerte: As de copas: Recibes un premio en el amor.

Géminis: Es un día para el dialogo y la diplomacia esta luna en Libra les sirve para conseguir consenso y cordialidad. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna: Verán que la suerte los acompaña.

Cáncer: La luna en Libra, otro signo de aire que los obligara a tener mejores relaciones diplomáticas con los demás. Carta de la suerte: El Sol: Su conciencia los ayuda a concretar planes.

Leo: Con luna en Libra la suerte te acompaña en la comunicación y los encuentros con las personas importantes para tu vida. Carta de la suerte: El Emperador: el territorio ganado es inamovible.

Virgo: Es un día para animarse a dar un salto. Cobijados en el abrigo de los que los aman esta luna en Libra. Carta de la suerte: Dos de oros: te apoyas en tu pareja y mejoras entre lo que das y recibes.

Libra: En el amor brillan y logran nuevos acuerdos o negocios con las demás personas con la luna en tu signo. Carta de la suerte: Siete de oros: Las inversiones realizadas dan buenos resultados.

Escorpio: Se activan las relaciones laborales con éxito y dialogo esta luna en Libra te trae mayor diplomacia con otros. Carta de la suerte: El rey de bastos: Haces de tu vida tu propia empresa independiente.

Sagitario: Necesitarán recargar un poco de combustible para seguir la carrera la luna en Libra los activa. Carta de la suerte: As de bastos: Reciben el apoyo de las personas que los aman.

Capricornio: Día de charlas con su pareja y armar una buena combinación en el amor esta luna en Libra. Carta de la suerte: Seis de bastos: Éxito en la pasión, el deseo y el sexo.

Acuario: Con la luna en Libra brinda mejoras en las relaciones profesionales a través del equilibro y la diplomacia. Carta de la suerte: La Estrella: Las oportunidades están cerca, sólo tienes que dejarlas entrar.

Piscis: El amor aún responde, está cerca así que sólo deben relajarse esta luna en el signo de Libra. Carta de la suerte: El Mundo: Todo se ordena para que lo que desees tener sepas obtenerlo.

JUEVES

Aries: La Luna en Escorpio impulsa a resolver pendientes laborales con enfoque estratégico. Ordenás recursos, cerrás acuerdos y fortalecés vínculos clave. Tu economía mejora gracias a decisiones prácticas.

Tauro: La Luna en oposición exige revisar acuerdos laborales y mejorar intercambios. Actuar con firmeza y diplomacia ordena proyectos y vínculos. Evaluaciones claras impulsan avances sostenidos en tu trabajo.

Géminis: La Luna en Escorpio activa nuevas metas laborales y asociaciones. Retomás ideas pendientes y negociás con mayor profundidad. Tu visión estratégica impulsa proyectos con resultados concretos y duraderos.

Cáncer: Jornada para resolver tensiones laborales y tomar decisiones firmes. La Luna en Escorpio revela lo que no suma y te impulsa a avanzar sin cargas. Definiciones claras mejoran tu entorno profesional.

Leo: La energía escorpiana favorece alianzas laborales estratégicas. Asociarte con criterio impulsa resultados y abre nuevas oportunidades. Gestionar el desgaste será clave para sostener tu crecimiento profesional.

Virgo: Día ideal para planificar a largo plazo y reorganizar tareas. La Luna en Escorpio te da foco y profundidad para evaluar decisiones laborales. Apostar por lo nuevo con criterio mejora tus resultados.

Libra: La Luna en Escorpio impulsa logros laborales y reconocimiento. Administrar bien tu tiempo y recursos permite sostener avances. Equilibrar responsabilidades mejora tu desempeño y proyección profesional.

Escorpio: Con la Luna en tu signo fortalecés tu liderazgo y tomás decisiones clave. Cerrás etapas laborales con determinación y abrís nuevas oportunidades. Tu poder personal impulsa cambios positivos.

Sagitario: Jornada para analizar antes de actuar. La Luna en Escorpio te pide estrategia y enfoque para avanzar con solidez. Respuestas laborales llegan si mantenés claridad en tus objetivos.

Capricornio: La energía escorpiana impulsa desafíos laborales y decisiones audaces. Animarte a probar nuevos caminos mejora tus resultados. Apoyarte en vínculos confiables fortalece tu crecimiento.

Acuario: Se activan proyectos colectivos y alianzas laborales. La Luna en Escorpio favorece decisiones profundas para construir equipos sólidos. Asociarte con criterio impulsa estabilidad y expansión profesional.

Piscis: Día para cerrar ciclos laborales y reorganizar objetivos. La Luna en Escorpio te ayuda a soltar lo que no funciona y enfocarte en nuevos proyectos. Claridad emocional mejora tu rumbo profesional.

VIERNES

Aries: En mayo ves crecer tu trabajo con resultados concretos y propuestas de socios que apuestan por tus ideas. El apoyo familiar te da estabilidad para avanzar con seguridad y consolidar tu negocio.

Tauro: Mayo impulsa crecimiento sostenido en lo laboral. Inversiones maduran con paciencia y logran estabilidad. Te sentís acompañado y mejoran vínculos que fortalecen tu entorno profesional y afectivo.

Géminis: Se abren oportunidades laborales importantes y posibilidades de ascenso. Tu crecimiento profesional se potencia y el entorno acompaña decisiones que impulsan proyectos con bases más sólidas.

Cáncer: Excelente período para fortalecer el trabajo en equipo y mejorar tu salud. Los esfuerzos dan frutos y aparecen oportunidades económicas que permiten proyectar mejoras en tu entorno material.

Leo: Tu desarrollo profesional avanza con firmeza y apuntás a objetivos más altos. Analizás propuestas con criterio y fortalecés proyectos familiares que aportan estabilidad y crecimiento sostenido.

Virgo: Mejora tu entorno laboral y se generan proyectos compartidos que brindan estabilidad. Ver resultados concretos te da alivio y confianza para planificar nuevos objetivos a futuro con claridad.

Libra: Mayo trae reconocimiento profesional y oportunidades de crecimiento. Tu desempeño te posiciona mejor y los equipos laborales acompañan decisiones que fortalecen inversiones y proyectos.

Escorpio: Avances en proyectos familiares impulsan estabilidad laboral. El entorno favorece decisiones que mejoran tu calidad de vida y permiten desarrollar planes con mayor seguridad y respaldo.

Sagitario: Tus logros profesionales se hacen visibles y generan oportunidades económicas. Apostar por tu conocimiento fortalece proyectos y te posiciona mejor en distintos entornos laborales.

Capricornio: Mejora tu relación con el trabajo y surgen proyectos compartidos que impulsan crecimiento. Es un período favorable para invertir y avanzar con el apoyo de tu entorno profesional.

Acuario: Mayo potencia tu productividad y te acerca a objetivos profesionales importantes. El trabajo en equipo es clave para alcanzar metas que antes parecían difíciles de concretar.

Piscis: Se fortalecen vínculos laborales y el trabajo en equipo da resultados positivos. Cuidar tu energía te permite sostener avances y transformar proyectos en logros concretos y duraderos.