La casa de Silvina Escudero refleja una estética contemporánea donde la luz natural y los colores claros se convierten en protagonistas. El diseño apuesta por ambientes amplios y una decoración equilibrada que combina sofisticación con una marcada sensación de hogar.

En toda la propiedad predominan los tonos blancos y neutros, una elección que potencia la luminosidad y amplía visualmente los espacios. Esta paleta genera una atmósfera serena que se repite en cada ambiente.

Uno de los sectores más destacados de la casa de Silvina Escudero es la cocina. Allí se combinan muebles de líneas simples con superficies blancas impecables que aportan modernidad.

Así es la casa de Silvina Escudero: luz natural, mucho verde y un gran vestidor | Créditos: Instagram @escuderosilvina

Los detalles en madera suman textura y calidez, evitando que el espacio resulte frío. Los amplios ventanales permiten el ingreso constante de luz natural, algo que transforma por completo el ambiente durante el día.

Entre los elementos más personales aparece una divertida colección de tazas exhibidas en estanterías abiertas, un detalle que le aporta carácter y cercanía al espacio.

Así es la casa de Silvina Escudero: luz natural, mucho verde y un gran vestidor | Créditos: Instagram @escuderosilvina

ASÍ ES LA CASA DE SILVINA ESCUDERO

El living continúa con la misma lógica de diseño. Los sillones amplios en tonos claros invitan al descanso y se combinan con textiles suaves que refuerzan la sensación de comodidad.

Así es la casa de Silvina Escudero: luz natural, mucho verde y un gran vestidor | Créditos: Instagram @escuderosilvina

La decoración se mantiene sutil, con muebles de madera clara y plantas que aportan frescura y vida al ambiente. Este equilibrio entre minimalismo y calidez convierte al living en un espacio ideal para reuniones o momentos de relax.

Así es la casa de Silvina Escudero: luz natural, mucho verde y un gran vestidor | Créditos: Instagram @escuderosilvina

Las puertas corredizas de vidrio conectan directamente el interior con el jardín, generando una continuidad visual que amplía el espacio.

Así es la casa de Silvina Escudero: luz natural, mucho verde y un gran vestidor | Créditos: Instagram @escuderosilvina

El dormitorio principal funciona como un verdadero refugio dentro de la casa. Allí la paleta se mantiene en tonos suaves, con ropa de cama en blancos y colores pastel que transmiten calma.