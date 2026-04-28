Sorpresa total en el mundo del espectáculo: Silvina Escudero se separó de su esposo, Federico, tras 9 años de relación. La noticia se conoció en LAM, donde revelaron detalles íntimos de una crisis que llevaba tiempo.

“Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron. Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, contaron al aire, dejando en claro que la ruptura no fue repentina sino el desenlace de un desgaste sostenido.

Según detalló Pepe Ochoa, la pareja venía atravesando altibajos desde hacía tiempo. Incluso, el año pasado ya habían surgido rumores de crisis: “El año pasado, Silvina me había dicho como que estaban peleándola, que era una crisis. Evidentemente, desde ahí vienen mal, no la pudieron remontar”.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

Uno de los datos que más llamó la atención es que, pese a la separación, ambos continúan viviendo cerca: “Él hace un mes se fue de la casa. Viven cerca, dentro del mismo complejo en Nordelta”, agregó el panelista.

“No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, continuó explicando Pepe al aire en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

Por su parte, el conductor dio a conocer la charla privada que tuvo con Silvina: “Me sorprendió que me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

“Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno. Así que bueno, punto final para este matrimonio”, cerró De Brito.

Ángel de Brito: “Me sorprendió que (Silvina Escudero) me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SILVINA ESCUDERO REVELÓ SU DURA LUCHA PARA CONVERTIRSE EN MADRE: “ME HICE VARIOS TRATAMIENTOS Y ES MUY DURO”

Silvina Escudero decidió contar públicamente la lucha más difícil de su vida: su búsqueda por convertirse en madre. A sus 41 años, la bailarina reveló que junto a su esposo, Federico, lleva más de cinco años intentando tener un hijo, en un camino marcado por pérdidas, tratamientos y pausas que transformaron su rutina y su carrera.

En una entrevista en Bondi Live, conducido por Nazarena Vélez, Laura Ubfal y Barbie Vélez, Escudero se mostró visiblemente movilizada y admitió: “Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”.

La bailarina contó que, aunque en el pasado había hablado de la pérdida de un embarazo, esa no fue la única vez: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”, confesó, dejando al descubierto la magnitud del dolor que atravesó. Uno de los episodios más difíciles ocurrió en el verano de 2024, cuando perdió un embarazo que había generado una gran ilusión en la pareja.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

Esa experiencia la llevó a frenar por completo su actividad profesional para dedicarse de lleno a su deseo de ser mamá. Durante esos dos años de pausa, Silvina se sometió a distintos tratamientos de fertilidad: “Me hice varios tratamientos; para los que no saben, es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho”, explicó con crudeza.

La bailarina también compartió que buscó apoyo terapéutico especializado en maternidad, duelos y traumas, además de recurrir a terapias alternativas que la ayudaron a transitar el dolor desde diferentes ángulos.

Silvina Escudero: “Me hice varios tratamientos; para los que no saben, es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás“.

El vínculo con sus seguidores en redes sociales también se volvió fundamental: “Me escriben muchas madres y padres partidos al medio, diciendo que no saben cómo acompañar a sus parejas”, relató, destacando que ese ida y vuelta le permitió sentirse menos sola y entender que su experiencia refleja la de miles de personas que enfrentan el mismo camino.

A pesar de todo, Silvina aseguró que está en un proceso de volver a recuperar su rutina y reconectar con lo que la apasiona: “Me costó, pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona”, cerró, a flor de piel.