La ilusión de Silvina Escudero de convertirse en madre junto a Federico se truncó con la pérdida del embarazo de tres meses y medio a fin de año, y la bailarina reveló cómo la acompañó su marido durante su peor momento.

“Hay un montón de detalles que van a quedar en nosotros, pero fue una situación difícil para la pareja en sí”, reconoció.

“Nos costó un montón, nos costó mucho. Nos costó un montón, mucho tiempo”, continuó en una nota con Implacables.

Silvina Escudero y Federico, su esposo. (Foto: @escuderosilvina)

Luego, Silvina reconoció la extrema dificultad para sobreponerse al golpe demoledor: “Esta vez me costó mucho. En la vida atravesé situaciones difíciles, un montón no fueron contadas. Y soy una persona como muy voluntariosa”.

Entonces, enfatizó: “Tengo mucha fuerza y ganas, pero esta vez estuve mucho tiempo en el piso, no me costó mucho esta vez, esta vez me costó un montón”.

EL CAMBIO DE SILVINA ESCUDERO TRAS PERDER UN BEBÉ

“Estoy bien, soy otra persona, soy diferente, no soy la misma Silvina de antes. Pero estoy bien, soy una agradecida de la vida que tengo.”, reflexionó esperanzada.

“A pesar de situaciones muy difíciles, la verdad que soy una agradecida y no pierdo el foco de que la vida dura para todos”, cerró Silvina Escudero.

