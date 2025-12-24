La despedida de Yanina Latorre de LAM fue verdaderamente emotiva, luego de una década de trabajo codo a codo con Ángel de Brito. En el último tramo del programa, la panelista se mostró visiblemente conmovida y no pudo contener las lágrimas.

Sin embargo, el conductor le sumó una cuota de picardía al cierre con un mensaje en X apenas terminó el vivo.

“Fin de una era. LAM”, escribió Ángel, junto a una captura en la que se ve que Yanina ya había sido eliminada del grupo de WhatsApp del programa.

Captura de X.

Las emotivas palabras de Yanina Latorre a Ángel de Brito en su despedida de LAM

En el minuto final al aire, Yanina, quebrada en llanto, le agradeció a De Brito: “Gracias por todo. Gracias. Nunca me voy a olvidar de nada”.

A lo que él respondió, en la misma sintonía y con afecto: “Te amo. LAM siempre es tu casa”.

Las emotivas palabras de Yanina Latorre a Ángel de Brito en su despedida de LAM (Video de América TV)