El 23 de diciembre, Yanina Latorre se despidió de LAM con profunda emoción y nostalgia tras cumplir una década en el ciclo que conduce Ángel de Brito, junto a las históricas “angelitas”.

El programa le rindió homenaje con un repaso de sus primicias más impactantes, sus peleas televisivas más recordadas, la información sensible que le tocó revelar y el extenso desfile de cartas documento que recibió a lo largo de estos diez años.

Yanina Latorre (captura de pantalla de América TV, LAM)

CUÁNTOS JUICIOS SE LLEVÓ YANINA LATORRE LUEGO DE 10 AÑOS EN LAM

Durante la despedida, Laura Ubfal fue directa y le preguntó: “¿Cuántos juicios te llevaste de LAM?”. Sin esquivar el tema, Yanina enumeró las causas que actualmente siguen activas.

“Activos tengo el de la China Suárez y el de Dady Brieva y La Chipi”, explicó Latorre.

En el primer caso, la actriz la llevó a la Justicia por daños y perjuicios, hostigamiento y filtración de información privada, mientras que la pareja la demandó por injurias.

Además, a lo largo de su carrera en el programa, Yanina Latorre también enfrentó demandas de figuras como Jorge Rial, Luciana Salazar, Beto Casella y Ana Rosenfeld, entre otros.

