El 23 de diciembre, Yanina Latorre se despidió de LAM con profunda emoción y nostalgia tras cumplir una década en el ciclo que conduce Ángel de Brito, junto a las históricas “angelitas”.
El programa le rindió homenaje con un repaso de sus primicias más impactantes, sus peleas televisivas más recordadas, la información sensible que le tocó revelar y el extenso desfile de cartas documento que recibió a lo largo de estos diez años.
CUÁNTOS JUICIOS SE LLEVÓ YANINA LATORRE LUEGO DE 10 AÑOS EN LAM
Durante la despedida, Laura Ubfal fue directa y le preguntó: “¿Cuántos juicios te llevaste de LAM?”. Sin esquivar el tema, Yanina enumeró las causas que actualmente siguen activas.
“Activos tengo el de la China Suárez y el de Dady Brieva y La Chipi”, explicó Latorre.
En el primer caso, la actriz la llevó a la Justicia por daños y perjuicios, hostigamiento y filtración de información privada, mientras que la pareja la demandó por injurias.
Además, a lo largo de su carrera en el programa, Yanina Latorre también enfrentó demandas de figuras como Jorge Rial, Luciana Salazar, Beto Casella y Ana Rosenfeld, entre otros.
