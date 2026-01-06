Durante años, Ángel de Brito y Andrea Taboada fueron inseparables. No solo compartían pantalla en LAM, sino también cumpleaños, viajes, vacaciones y una intimidad que los hacía parecer casi familia. Pero a fines de 2023, algo se quebró y quedó expuesto cuando la panelista se fue del ciclo de América en medio de un clima de tensión que nadie terminó de explicar del todo.

En aquel momento, Taboada no ocultó su dolor y confesó públicamente que la decisión la había tomado por sorpresa, como un verdadero baldazo de agua fría. Ya por entonces se notaba que su relación con Ángel estaba tirante, aunque ambos optaron por el silencio y apenas dejaron escapar algunas indirectas que confirmaban que ya nada era como antes.

Ahora, casi cuatro años después, De Brito decidió hablar y lo hizo sin filtros en su programa de Bondi Live, donde reflotó el tema a partir de la reciente desvinculación de Taboada de Intrusos.

Foto: Captura de video de X (@eeemiliano)

El conductor reveló cómo fue el final de Andrea en el ciclo de América: “Aprovecharon que se había tomado una semana y la limpiaron. Una productora le avisó y le dijo que era por cambios. Ella se lo imaginaba porque venía escuchando algunas cosas aunque nadie se lo confirmaba”, contó.

De Brito también hizo referencia al fuerte cruce que Taboada tuvo con Rodrigo Lussich por la serie El Eternauta, una discusión que quedó al aire y que luego ella misma fogoneó en redes sociales, algo que, según él, terminó de sellar su destino.

Foto: Instagram (@antaboada)

Pero lo más fuerte llegó cuando habló de su propio vínculo con Andrea y derribó una de las versiones más repetidas: “Nosotros perdimos la amistad un año antes de que se fuera del programa”, aseguró, dejando en claro que su salida de LAM no fue consecuencia directa del quiebre personal.

Como si eso fuera poco, Ángel fue todavía más punzante al analizar la seguidilla de desvinculaciones de la periodista: “Creo que Andrea tiene que pensar que si un año la sacan de LAM, al siguiente de DDM, al otro de Intrusos, hay algo que debe revisar en sus formas de trabajar”, cerró tajante.

Ángel de Brito: “Creo que Andrea tiene que pensar que si un año la sacan de LAM, al siguiente de DDM, al otro de Intrusos, hay algo que debe revisar en sus formas de trabajar”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARCELA TAURO Y ANDREA TABOADA SE ENTERARON AL AIRE QUE TUVIERON EL MISMO NOVIO

Fue un momento único el que se vivió en el vivo de Intrusos cuando Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron en vivo de que habían tenido el mismo novio.

Todo comenzó cuando Tauro relataba una anécdota sobre una expareja y lanzó, sin intención de generar repercusiones, una pregunta al aire:“¿Se acuerdan de Esa es mi mujer? Yo fui con un novio”, indagó.

La curiosidad se apoderó del estudio y le preguntaron de quién se trataba. A lo que ella respondió sin rodeos: “Con el de Chiche Gelblung… Con Gustavo”.

Foto: Captura (América)

La confesión sorprendió a todos porque nadie recordaba ese romance. Pero ahí apareció Karina Iavícoli para encender la bomba:“Ah, también salió con Taboada”, tiró, dejando al panel congelado.

Tauro giró hacia su compañera, incrédula:“¿Lanzi salió con vos?”. La reacción fue inmediata: ambas estallaron de risa y se fundieron en un abrazo mientras Tauro remató, divertida:“Somos primas”.

La frutilla del postre llegó de la mano de Adrián Pallares, que no dejó pasar la oportunidad para meter un chiste filoso:“Las dos se voltearon a un productor de Chiche”, lanzó, entre carcajadas generales. Por último, Taboada aclaró el asunto a su compañera:“Fue pareja tuya. Lo mío fue un ‘flifli’”.

¡Qué momento!