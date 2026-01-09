Yanina Latorre y Marixa Balli vuelven a dar que hablar con un nuevo cruce, esta vez con Ángel de Brito de por medio, a quien Yanina le envió un picante audio en el que apunta sin filtros contra su excompañera de panel.

“Pobre Marixa, le di vida, ya me hartó. Ayer leí en Twitter que decían que yo le tenía envidia. ¿De qué? Yo creo que ella utiliza ese recurso para compensar, nadie sabía ni que estaba en MasterChef hasta que llegué yo. Celebro mi ayuda y mi solidaridad con el emprendedor que, gracias a mí, hoy pega notas y portales”, comenzó diciendo Latorre.

En el mensaje de voz, la mamá de Lola Latorre se diferenció de la panelista: “Mirá si yo voy a envidiar a Marixa Balli. ¿Qué parte de ella querría yo para mi vida? Reitero: utiliza ese recurso para compensar lo que le falta. Ya te aclaro: no está en mi radar. Lo usa para compensar lo lejos, pero lo años luz que está de mí“.

Yanina Latorre contra Marixa Balli (Foto: captura de América).

“Lo digo en serio, no para hacerme la graciosa ni la irónica. Me hartaron. Vivan su vida, búsquense una carrera. ¿Sabés qué tendría que hacer? Me gustaría ayudar a Marixa, debería todos los días prenderle una vela a Ángel de Brito y a LAM, que le diste vida cuando estaba vendiendo zapatos” , sentenció indignada la conductora.

LA RESPUESTA DE MARIXA BALLI AL PICANTE AUDIO DE YANINA LATORRE EN SU CONTRA

Tras escuchar el audio que Yanina Latorre le envió a De Brito en su contra, Marixa Balli le contestó contundente: “Es fuerte cómo minimiza, porque no solo no me minimiza a mí: es su forma de pensar, ¿no? que todos somos menos, que todos somos una porquería".

“Hay que ser conscientes en algo: ella es súper profesional, vos también le abriste las puertas, hiciste que crezca como creció. Nadie va a discutir su talento porque yo nunca la voy a minimizar como ella hace, cada uno se ganó lo que hizo después. Pero para ser superior, minimiza a todo el mundo. No lo dice literal, pero lo da a entender”, remarcó la panelista.

Marixa Balli habló en LAM de Yanina Latorre (Foto: captura de América).

Luego, Balli hizo referencia a sus dichos sobre su actividad comercial: “Y sí, vendo zapatos. No vendo los zapatos que ella compra de 1200 dólares, porque la verdad es que la gente acá es gente de laburo. Argentina es un país muy sufrido y trato de vender calzados para que todo el mundo sea feliz y no unos pocos”.

“Yo tuve muchas oportunidades de casarme con grandes jugadores de fútbol. A lo mejor estaría en Europa ahora y no hubiese seguido mi carrera artística. Pero decidí tener los pies sobre la tierra, decidí laburar, hacer 500 mil shows al año, romperme el alma como me la rompí y ser quien soy por mi esfuerzo y sacrificio. Estoy hablando de mí, eh, yo jamás minimizo a nadie porque su labor es maravillosa”, cerró tajante.

