El 9 de abril es una fecha que quedó marcada a fuego en la vida de Nazarena Vélez. Ese día, hace 16 años, murió su hermana menor, Jazmín, en un trágico accidente automovilístico que conmocionó a su entorno y al mundo del espectáculo.

la actriz y productora volvió a volcar su dolor en redes sociales y le dedicó un sentido mensaje que sensibilizó a sus seguidores.

“Te extraño, hermana. Jazmín, 16 años en el cielo”, escribió Nazarena en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos cargadas de emoción que reflejan el profundo vínculo que las unía.

Nazarena Vélez recordó a su hermana Jazmín a 16 años de su trágica muerte (Foto de Instagram)

El posteo no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de reacciones. Barbie Vélez respondió con varios corazones, mientras que figuras del espectáculo como Paula Chaves, Pedro Alfonso y Griselda Siciliani también acompañaron el recuerdo con “me gusta” y gestos de apoyo.

Nazarena Vélez recordó a su hermana Jazmín a 16 años de su trágica muerte (Foto de Instagram)

Nazarena Vélez recordó a su hermana Jazmín a 16 años de su trágica muerte (Foto de Instagram)





Nazarena Vélez recordó a su hermana Jazmín a 16 años de su trágica muerte (Foto de Instagram)

El trágico accidente que marcó a la familia Vélez

Jazmín Vélez falleció el 9 de abril de 2010, a los 21 años, en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Perito Moreno, en Buenos Aires.

La joven salió despedida de un Renault Sandero tras un vuelco provocado por una mala maniobra. Su muerte generó una profunda conmoción y dejó una huella imborrable en su familia.

Jazmín era madre de una nena pequeña, Bianca, y su recuerdo sigue más vigente que nunca en cada homenaje de Nazarena.