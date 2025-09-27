La actriz y productora Nazarena Vélez compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de ternura para celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo menor, Titi Rodríguez.

“Mi bebé cumplió 15 🎉. Titi, sos uno de los grandes motores de mi vida. Amoroso, dulce y educado. Estoy orgullosa del hombre increíble en el que te estás convirtiendo. Te amo hijito, juntos siempre 🤍”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a fotos que reflejan la complicidad entre madre e hijo.

La emoción de Nazarena Vélez en el cumpleaños número 15 de su hijo Titi. Crédito: Instagram

ASÍ ESTÁ HOY EL HIJO DE NAZARENA VÉLEZ

La publicación rápidamente se llenó de comentarios cariñosos de colegas, amigos y seguidores que acompañaron a la artista en este momento especial.

Así está hoy Thiago Rodríguez, el hijo de Nazarena Vélez.

Crédito: Instagram

Muchos destacaron el rol de Nazarena Vélez como madre, siempre presente y dedicada a su familia.