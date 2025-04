Nicole Neumann brilla cada noche en Los 8 escalones no solo como jurado sino también como modelo de los más osados y espectaculares looks, y en La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) los analizaron exhaustivamente.

“Es súper versátil, Nicole, igual. Siempre la ves con looks diferentes y todo le queda lindo”m sentenció Agostina Scalise. “Pero trabaja hace mil años, sabe. Todo le queda lindo. Sabe que sí, que no”, le señaló el Pollo Álvarez.

“Ella también a veces asume riesgos, se pone cosas que solo quedan bien porque lo tiene puesto ella”, analizó Fabián Medina Flores mientras reconocía prendas de Natalia Antolin. Scalise comentó que la modelo cambia mucho de peinado, y Claudio Cosano intervino.

“Ahora Nicole está más camaleónica. Al principio era como que no se movía de eso”, acotó el diseñador. “Vine muy dadivosa”, dijo Agustina mientras levantaba el señalador que tenía impreso un “10”.

NICOLE NEUMANN SE LLEVÓ UN “APROBADO” DE LA JAULA DE LA MODA POR SUS LOOKS EN LOS 8 ESCALONES

“A mí la verdad es que me encantan todos los looks. Todos no, hay algunos que no tanto. Hice como un promedio entre todos. Me gustan mucho los looks oscuros. Dice que metió mucho negro, transparencia y demás. Hay otros que a mí no me identifican tanto. Obviamente que le quedan todos lindos. Y cuando te tenés que vestir todos los días para la tele tampoco es fácil”, dijo Eva Bargiela, que le colocó un “8”.

“A mí me gusta, ella tiene oficio, es modelo. Entonces es fácil. La modelo tiene la posibilidad y la característica de hasta vender cosas que tal vez o no son tan lindas. Y otras que tal vez no le gusten, lo cual es un talento muy grande”, dijo “Fa” y le dio un “8”.

“Nicole me encanta obviamente la belleza que tienes. Conmigo desfila creo que tiene 14 años más o menos. Y yo estoy haciendo un promedio, porque hay dos que realmente no me gustan para nada y otros que me gustan mucho”, dijo Claudio, que le dio “entre un 7 y un 8”.

Aprobada Nicole en La Jaula de la Moda

