Sergio Lapegüe comenzó el 2025 con una mudanza de TN a America TV donde conduce un magazine mañanero en el que cambió su clásico look de periodista por uno que en La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) consideraron “de enfermero”.

Todo comenzó con una clásica “alerta fashionista” que respondía a un tweet de @mirupgman que preguntaba: “¿Qué pasó con el look de Lapegüe? ¿Ahora es enfermero?”. Ese posteo generó un análisis de los expertos.

“Ya arrancamos mal”, reaccionó el Pollo, siempre conciliador, ante una posible afrenta a su colega. “Él es de asumir riesgos, Por ahí está enseñando RCP. Es verdad que está en una onda enfermero”, acotó Fabián Medina Flores, mientras que Claudio Cosano calificó el look de “piyama”.

Sergio Lapegüe sorprendió con un look "enfermero" en La Jaula de la Moda (Foto: captura Ciudad Magazine)

QUÉ DIJERON LOS ESPECIALISTAS DE LA JAULA DE LA MODA SOBRE EL LOOK “ENFERMERO” DE SERGIO LAPEGÜE

“Para mí para una onda más relajado más más más suelto”, analizó el Pollo, antes de pedirle a Cosano que puntúe el look de Sergio. El diseñados sacó a relucir un brillante “8″ y explicó: “actúa la ropa. Muchas veces se ha puesto cosas que son loquísimas, pero le gusta actuarlo. A mí me gusta este look, como le queda. Tiene cuerpo para lucirlo”.

La segunda en dar su opinión fue Tefi Russo, la esposa del conductor, invitada al tercer programa de este ciclo. “Yo le voy a poner un 8 porque se la jugó. “Hay que salir del terreno seguro, cómodo, es fácil, sabemos que estamos bien, pero cada tanto hay que jugársela, ¿no?”, consideró.

Fabián cerró la revisión del look de Lapegüe con una doble puntuación. “Ocho a las personas que asumen riesgos, y 5 a él que es un intérprete y siempre le pido más. Le pido más. Me gusta pedirle más. Sé que hay más. Yo me acuerdo un verano y vi más”, justificó, sin dar más detalles sobre qué vio en esa estación.

