La camaradería de Joaquín Pollo Álvarez con Fabián Medina Florez y Claudio Cosano es una de las claves del éxito de La Jaula de la Moda, que este lunes a las 19 regresa a Ciudad Magazine con su temporada 14.

Siempre con buena onda, como si el hecho de vivir de un lado al otro por sus múltiples trabajos no lo afectaran en absoluto, el Pollo interrumpió la grabación de las promociones institucionales del programa más fashion de la televisión argentina para confesarse ante Ciudad.

Entre risas, bromas y sorpresas, el periodista reveló el insólito motivo de los roces que suele tener con su esposa Tefi Russo por la comida, cuáles son sus rituales de metrosexual, hasta el punto de quedarse pasmado al enterarse que llegará al teatro.

Claudio Cosano, Pollo Álvarez y Fabián Medina Florez con Ciudad. (Foto: Ciudad)

-Ya con un año al frente del programa a cuestas, ¿cazás algo de moda?

-A ver, tienen que ser Fabián y Claudio quiénes digan si entiendo o no. Es cierto que a mí me gusta la moda, le pongo voluntad. Los especialistas son ellos, a mí lo que me toca es jugar un poquito a conducir, a divertirme cuando viene un desfile, disfrutarlo, pasarla bien. Creo que un poco más que el año pasado, un poquito, aunque sea un poquito.

-Dicen que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, se pone todo los días una remera gris para no pensar. ¿Cuánto tardás en vestirte?

-Te vas a sorprender, pero tardo bastante en vestirme. Es cierto que yo puedo andar de repente en mi casa con pantalón corto, media y chancla. Me dirían que no es un buen look. Pero es como me gusta estar a mí.

Pollo Álvarez. Foto: Movilpress

-¿Y para salir?

-Para salir me gusta pensar los looks, qué me voy a poner. Tardo, no tanto como Fabi o Claudio, por supuesto, pero algo sí.

-Una persona común se cambia una sola vez para ir a su trabajo. ¿Vos cuántos looks tenés por día?

-Ja. Uno también. Primero porque soy una persona común, gracias a Dios. Uno solo, como cualquier persona común y corriente. Es cierto que si me toca hacer un programa como este o las entrevistas que grabo en otra plataforma, naturalmente voy a necesitar cambiarme. Pero esa ropa está en el lugar. Yo salgo de mi casa con lo puesto y así vuelvo.

El Pollo Álvarez (RS Fotos).

-¿Cuánto le dedicás a la estética? ¿Vas al gimnasio? ¿O envejecés naturalmente?

-Envejecer envejezco, ja. Al gimnasio voy, pero te diría que en mi caso no voy por una cuestión física, sino por una cuestión de salud. Aprendí y entendí que hay que ir. Tampoco soy un fanático, trato de ir tres veces por semana, pero solo por una cuestión de salud. Y si eso trae que el cuerpo de repente se vea mejor, bueno, me alegro, pero no es mi objetivo.

“Al gimnasio voy, pero te diría que en mi caso no voy por una cuestión física, sino por una cuestión de salud. Trato de ir tres veces por semana”. Pollo.

-¿Te ponés cremas?

-Eso sí, uso un montón de cremas hace muchos años, pero porque debo trabajar en tele hace 20 años o un poquito más, y me maquillan todos los días. Entonces me tengo que poner crema hidratante porque si no me queda la piel matada.

“Me maquillan todos los días. Entonces me tengo que poner crema hidratante porque si no me queda la piel matada”. Pollo.

Pollo Álvarez y Tefi Russo (Foto: Movilpress)

-Estás casado con una excelente cocinera. ¿Te cuidás en las comidas?

-No, cero. No me cuido en la comida. Primero, lo que Tefi cocina no tiene nombre, pero no me cuido. De hecho, quiero probar absolutamente todo lo que hace. Es cierto, y es algo que a ella le molesta mucho, que yo soy más para comer algo básico, soy como el menú infantil. Entonces en algunas cuestiones ella cocina, tal vez un plato increíble que cualquiera moriría por comer, y yo digo, “¡uy, no, no me gusta el higo", ja.

“A Tefi le molesta mucho, que yo soy más para comer algo básico, soy como el menú infantil. Entonces en algunas cuestiones ella cocina, tal vez un plato increíble que cualquiera moriría por comer, y yo digo, ‘¡uy, no, no me gusta el higo’, ja". Pollo.

-Tremendo.

-Trato de aprender y ir mejorando el paladar, pero comer mucho me gusta, no me cuido en lo absoluto. Me permito comer lo que quiero o tomar lo que quiero, no sé, una copa de vino o varias. Pero después voy al gimnasio, hago deporte y bueno, me gusta la vida saludable.

Tefi Russo, Franco Colapinto y y Joaquín Pollo Álvarez. (@polloalvarez)

¿En qué etapa de tu vida estás a nivel personal?

-Decir “en el mejor momento” es raro, porque encima escuchás del otro lado que alguien dice eso, te preguntás “¿por qué?“. Me encuentro bien. Siempre querés creer que vas a estar mejor, pero yo me encuentro bien, estoy contento.

-¿Por qué dirías que estás bien?

-Primero tengo laburo, que sé que eso es un montón y hay que estar agradecido siempre. Segundo, laburo de lo que me gusta. Y tercero, tengo mi familia, mis amigos, la gente que quiero. No necesito mucho más. Me gusta llevarme bien con la gente, ser amiguero.

Tefi Russo y Joaquín Pollo Álvarez. (@polloalvarez)

-Estás pleno...

-Estoy muy bien. Profesionalmente puedo estar mucho mejor, por supuesto, pero vamos por eso. Y personalmente no necesito mucho más, estoy feliz como estoy.

“Profesionalmente puedo estar mucho mejor, por supuesto, pero vamos por eso. Y personalmente no necesito mucho más, estoy feliz como estoy”. Pollo.

LA SORPRESA QUE FABIÁN MEDINA FLOREZ Y CLAUDIO COSANO LE DIERON EN PLENA ENTREVISTA

Sobre el final de la entrevista, el Pollo llamó a Fabián Medina Flores y Claudio Cosano, sus cómplices en La Jaula de la Moda, quienes lo descolocaron al comentarle cómo innovarían este año con el programa.

Es que primero Fabián advirtió irónico que “no se lo puede mirar a los ojos” al conductor dentro del estudio, y entre risas pícaras el Pollo retomó la palabra.

“Te voy a prometer cosas a vos, porque está Cosano. Vamos a tener el saludo de Mirtha Legrand, que es fan de La jaula de la moda. Vamos a tener en algún momento a Valeria Mazza, que es madrina del programa”, adelantó Joaquín Álvarez mientras escuchaba los gritos de Eugenia Clemente.

Pollo: -¿Por qué la productora grita “teatro”?

Claudio Cosano: -¿Vos sabías que te vas a transformar en actor muy pronto?

Pollo: -No,

Ciudad: -Era la letra chica del contrato.

Pollo: Yo voy a contar algo triste mío y es que no leo contratos. Así me pueden cargar tranquilamente. ¿Qué es lo del teatro?

Claudio Cosano:-Vamos a hacer teatro y vamos a recorrer el país entero.

Claudio Cosano, Fabián Medina Florez, Carmen Barbieri y el Pollo Álvarez. (@lajauladelamoda)

Fabián Medina Florez: -Volvemos al teatro, porque ya estuvimos. Ya hicimos teatro, ya hicimos circo, ya hicimos recitales y todo eso.

Pollo: -Están mintiendo...

Claudio Cosano: -No. Hicimos giras por todo el país. O sea que prendete.

Según averiguó Ciudad tras bambalinas, “la idea es hacer La Jaula Fashion Show, un evento de un espectáculo de moda, del programa en vivo, cambios de looks entre otras atracciones de moda y con invitados sorpresa en el teatro Astral“.

