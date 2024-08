Si Joaquín Álvarez no fuera coqueto no estaría al frente de La Jaula de la Moda, por lo que no debería sorprender que el Pollo haya contado al aire el tratamiento de belleza al que se somete, al punto de dar detalles escabrosos: “Yo el viernes me sopleteo”.

Entonces, aclaró que no se desnuda, pero casi: “Lo hago con boxer y me lo arremango lo máximo que pueda”.

Aunque la idea que Fabián Medina Flores manifestó al resto de los panelistas de Ciudad Magazine lo descolocó: “Yo le dije que se pusiera una media”.

“No, es rarísimo”, reaccionó.

EL RUEGO DEL POLLO ÁLVAREZ

Al final, todos explotaron a carcajadas al concluir que el Pollo tiene su “culito blanco”, ya que no le cae sobre esa parte del cuerpo el producto que imita el bronceado natural.

Pollo Álavarez en La Jaula de la Moda.

“Nos está mirando Mirtha, chicos”, imploró piedad el conductor.