Este lunes se entregaron los Premios Sur en un evento organizado por la Academia de Cine de Argentina en el Teatro Politeama en el que no faltó la alfombra roja por la que desfilaron todas las estrellas locales con sus mejores atuendos, y también los peores.

En La jaula de la moda, los expertos hicieron una selección de la nutrida concurrencia a la ceremonia y, junto a los invitados, calificaron los modelos que eligieron para concurrir Mariana Genesio Peña, Flavia Palmiero y Eleonora Wexler.

Mariana Genesio Peña Por: MOVILPRESS

La primera fue Mariana Genesio Peña, halagada por el Pollo Álvarez, actitud que compartieron Lizardo Ponce, y Rosina Beltrán, a quien “le gustó pero no la mató”. Claudio Cosano coincidió con la ex Gran Hermano, al igual que Fabián Medina Flores, que criticó “el peinado”.

Leé más:

Estefanía Berardi lució un pantalón cintura alta y en La Jaula de la Moda la compararon con Barbie

QUÉ DIJERON EN LA JAULA DE LA MODA DE LOS LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS SUR

Flavia Palmiero también dividió las aguas entre los presentes, cuando Claudio Cosano recalcó que la belleza de la actriz hacía juego con el atuendo. “A mí me gusta pero me hace ruido la transparencia del escote” de vestido.

Flavia Palmiero Por: MOVILPRESS

Rosina aprobó el color cobre y resaltó las “caravanas” (los aros) aprobando el look. “Si vuelve a la jaula me parece una divina y si el total look estaba armado, no sé si apareció primero el abrigo y después el vestido, pero me encanta porque lo resolvió bien”, dijo Medina Flores.

Eleonora Wexler Por: MOVILPRESS

Eleonora Wexler fue la menos elegida por el improvisado jurado que acompañó a los especialistas. Claudio Cosano tampoco aprobó el atuendo al indicar que “es repetido”: “No sé lo que le pasó”, cerró, con un “dedito para abajo”.

Leé más:

La Jaula de la Moda acusó a Camila Mayan de plagio en su look para los Martín Fierro Digital: a quién copió

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.