La guerra entre Wanda Nara y China Suárez no se limita a sus respectivas relaciones con Mauro Icardi sino a uno que roza con la obsesión en lo referente a sus looks, y en La Jaula de la Moda repasaron esta histórica rivalidad fashion para determinar quién copia a quién.

La primera coincidencia entre la actriz y la mediática lo detectó Daniela Cardone que advirtió que “se pusieron mucha boca”. Sin embargo, Fabián Medina Flores y Claudio Cosano le explicaron que en realidad ambas lucen con labios tan carnosos gracias a un lápiz labial aplicado en exceso.

“Yo no sé si ellas no tendrían que salir entre ellas. Para mí hay tensión sexual”, advirtió Medina Flores, y Daniela Cardone coincidió: “Entre ellas. Lo mismo pensé recién, no lo dije... Para mí están enamoradas”.

Wanda Nara y la China Suárez (Fotos: capturas La Jaula de la Moda)

LA JAULA DE LA MODA REVELÓ QUIÉN COPIA A QUIÉN EN EL DUELO FASHION ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y WANDA NARA

“Para mí esto se soluciona un día comiéndose la boca a las dos y a la m...”, reaccionó Medina Flores. “No, pero se la tienen que jugar: ¿quién copia a quién?”, pidió Daniela, apurando al Pollo Álvarez.

“Yo voy a tomar postura, cosa que nunca hago, pero Belén Ludueña me lo pidió. A ver, a mí me da la sensación que hoy, 8 de abril, que la China copia a Wanda”, arriesgó el Pollo. “Para mí fue al principio así y ahora se invirtió”, le retrucó Claudio Cosano con la complicidad de Cardone.

“Es cierto que la similitud está. Lo que pasa es que, bueno, está mucho más bravo esto que los looks”, sostuvo el Polo Álvarez, pero Belén Ludueña justificó por qué cree que Wanda ahora copia a la actriz: “Chicos, los labios esos son de la China”

