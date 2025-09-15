Wanda Nara vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En el programa Infama revelaron detalles de su estadía en Uruguay, donde la empresaria habría sido descubierta en una situación muy íntima con Martín Migueles, el hombre con quien la vinculan desde hace semanas.

Según contaron, Wanda se encontraba en su lujosa casa de José Ignacio junto a su hermana, Zaira Nara, y Migueles, a pesar de que ella misma había declarado que quería pasar “un año sola”. Y la versión no tardó en despertar polémica.

Pero eso no fue todo: una seguidora del ciclo aseguró que también la vio en un reconocido restaurante junto a sus hijas y acompañada del hombre que habría conquistado su corazón: “Nos horrorizó porque estaban las nenas ahí y ella besándose con el tipo”, contó la testigo.

Aunque algunos especulan con que todo podría tratarse de una relacion comercial, las imágenes y los comentarios que circulan en redes sociales refuerzan la versión de un romance en marcha.

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE ROMANCE CON MARTÍN MIGUELES

Wanda Nara volvió a ser noticia después de que en los últimos días crecieran los rumores de romance con Martín Migueles.

Frente a la insistencia del cronista de LAM, la empresaria aclaró cuál es su verdadera situación sentimental y despejó todas las dudas.

“No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, remarcó Wanda, después de que vincularon al hombre con Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio, quien se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel.

Asimismo, la conductora dejó en claro que el amor no está entre sus prioridades: “La verdad que no tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie y no tengo ganas”, expresó, firme.

“Estoy con mucho trabajo. Ayer grabé un videoclip. Estoy muy cansada, la verdad que no paro un segundo. Y bueno, nada, estoy cumpliendo con mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, la verdad que lo hago feliz”, cerró la hermana de Zaira Nara.