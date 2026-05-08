Sofía Gonet volvió a revolucionar las redes sociales, aunque esta vez no fue por una polémica ni por un cambio de imagen. La creadora de contenido, conocida popularmente como “La Reini”, compartió con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida: su mudanza a una nueva casa.

A través de un divertido reel de Instagram, la influencer mostró parte del proceso y dejó ver cómo atraviesa esta nueva etapa llena de entusiasmo, emociones y mucho movimiento.

EL VIDEO DE LA MUDANZA DE SOFÍA GONET QUE SE HIZO VIRAL

Fiel a su estilo relajado y espontáneo, Sofía Gonet compartió imágenes del detrás de escena de la mudanza entre cajas, decoración y rincones de su nuevo hogar.

Durante el video mezcló humor, caos y emoción mientras enseñaba distintos detalles de la propiedad, que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

CRÉDITO: Instagram

“Solo soy un cuerpo y un sueño”, escribió la influencer junto a la publicación que se volvió viral en pocas horas.

EL NUEVO COMIENZO DE “LA REINI” TRAS UN AÑO DE CAMBIOS

La mudanza llega en un momento muy especial para la influencer, que atravesó meses cargados de transformaciones personales y profesionales.

En el último tiempo, Sofía Gonet estuvo en el centro de la escena por su separación de Homero Pettinato y también por su participación en MasterChef Celebrity, donde logró convertirse en semifinalista.

Crédito: Instagram

Por eso, este nuevo hogar representa para ella mucho más que una simple mudanza: se trata de un verdadero nuevo comienzo.

LOS SEGUIDORES DE SOFÍA GONET CELEBRARON SU LOGRO

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y apoyo por parte de sus fanáticos.

Muchos seguidores destacaron el crecimiento personal de “La Reini” y celebraron que pudiera cumplir uno de sus grandes objetivos.