Después de semanas de versiones cruzadas, idas y vueltas emocionales y una exposición mediática que los tuvo en el centro de la escena, Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- decidió hablar sin filtros sobre su presente y su vínculo actual con Homero Pettinato.

La influencer eligió el programa Infama para ponerle fin al misterio. Lejos del dramatismo que rodeó a la pareja en los últimos meses, se mostró tranquila, reflexiva y enfocada en su proceso personal: “Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila”, arrancó, marcando un tono sereno.

Sin embargo, no esquivó el pasado reciente: “Tuve un mes sentimental complicado”, admitió, en referencia al final de la relación. Pero lo que más sorprendió fue su decisión actual en el plano amoroso: “Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato”, lanzó entre risas, aunque con firmeza.

Sofía “La Reini” Gonet habló sin filtro sobre su depilación (captura de Telefe)

En esa misma línea, reveló el fuerte trabajo personal que está atravesando: “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”, contó, evidenciando el compromiso con su bienestar emocional tras una relación marcada por el desgaste.

Al ser consultada por las recientes declaraciones de Pettinato -quien aseguró que sigue enamorado y no descarta volver— Gonet no dudó: “Yo no sigo enamorada”. Y redobló la apuesta con una frase picante: “No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí, miente”.

Homero Pettinato renunció a su programa en Olga tras el escándalo con La Reini: los motivos (Foto X y Olga)

La distancia entre ambos parece definitiva. “Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó”, dijo con ironía, dejando entrever una dinámica repetitiva que nunca logró consolidarse.

Hoy, la decisión es clara y sin vuelta atrás: “Ahora realmente estamos en contacto cero”, aseguró. Incluso desmintió versiones sobre un supuesto reencuentro: “En Cariló no”, aclaró, aunque reconoció que en el pasado sí hubo intentos fallidos.

“Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal”, explicó. A pesar de todo, bajó un cambio al cierre: “Terminamos bien, normal. Pero contacto cero”.

La Reini: “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”.

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IAN LUCAS Y SOFÍA GONET CADA VEZ MÁS CERCA TRAS FINALIZAR MASTERCHEF: LA FOTO QUE ENCENDIÓ RUMORES DE ROMANCE

A poco de finalizar de MasterChef Celebrity, la química entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet quedó en el centro de todas las miradas. Los exfinalistas no solo compartieron la adrenalina de la competencia, sino que lograron sostener el interés de sus seguidores con un vínculo que parece ir mucho más allá de las cámaras.

Entre posteos, bromas y gestos en las redes sociales, los guiños cómplices y las risas entre ambos alimentan semana a semana los rumores de romance. Y en las últimas horas, una simple pero reveladora foto volvió a disparar las especulaciones y a revolucionar a sus fanáticos.

Fue Ian quien compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Sofía en la que se los ve abrazados, sonrientes y con una cercanía que traspasa la pantalla, y que despertó todo tipo de especulaciones al arrobar a la influencer con un emoji de un corazoncito blanco. La publicación no pasó desapercibida: para muchos, se trató de una confirmación tácita de que entre ellos hay algo más que una amistad.

¿Amistad o algo más?