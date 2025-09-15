Hace algunas semanas, Pepe Ochoa contó en LAM que el ex Gran Hermano Emma Vich se fue de un departamento de alquiler temporal con su esposo dejándolo en ruinas, sin abonar lo que correspondía pero además, dejando en el freezer los nombres “congelados” de dos enemigos mediáticos.

Tras revelar el enigmático que tuvo en vilo a los televidentes durante casi una semana, Pepe Ochoa mostró las fotos que le envió el dueño del inmueble, poniendo énfasis en las fotos de los papeles con los “congelados”, que resultaron ser Juliana “Furia” Scaglione y Kennys Palacios.

Pero como si todo esto no fuera suficiente para Emma Vich, Pepe Ochoa contó que tanto él como el otro ocupante de la vivienda se llevaron objetos de valor de la misma ante la negativa de los propietarios de devolverles el depósito de seguridad del mismo debido a las roturas que produjeron.

Fotos: capturas Telefe y América TV

Leé más: Nombres congelados y una casa destruida: la insólita historia detrás de un ex Gran Hermano

LAM MOSTRÓ LOS VIDEOS QUE PROBARÍAN QUE EMMA VICH DESVALIJÓ EL DEPARTAMENTO QUE ALQUILABA

“Mientras Ángel estaba en las Europas (SIC) nosotros hablamos de un personaje que se había alquilado un departamento tempora, que lo había dejado hecho vista y que había freezado a dos famosos”, recordó Ochoa.

“Conté que me contactaron de la inmobiliaria, que reclamaban que había dos televisores faltantes”, agregó Ochoa. “Salieron Emma y su marido a desmentirme, yo pregunté dónde estaban las pruebas, y aparecieron las cámaras de seguridad”, explicó el panelista.

Emma Vich dejó un departamento de alquiler en ruinas (Fotos: capturas Telefe y América TV)

Según contó Ochoa, la sustracción de los televisores ocurrió el domingo 17 de agosto por la noche. “Cuando la inmobiliaria recibe este departamento, dicen que dejaron todo matado, todo horrible, todo dado vuelta, todo sucio. Y cuando hacen el recuento de cosas, faltaban dos televisores”, explicó.

“Emma salió a decir que la inmobiliaria le debía 800 dólares. Y la inmobiliaria me dice ‘nosotros no le debemos nada. No solo no le debemos nada, él nos robó dos televisores’”, agregó Ochoa, que consideró que Vich se llevó los televisores para recuperar el dinero de la caución.

Leé más:

El drástico cambio de look de Emma Vich, a cuatro meses de salir de Gran Hermano 2023

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.