Cada vez más consolidada en su nueva etapa personal, Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores al dedicarle un tierno mensaje de cumpleaños a Martín Migueles, el empresario con quien mantiene una relación que ya dejó de ser un secreto.

En sus redes sociales, la conductora compartió una historia en la que se la vio viajando de copiloto, con el mate en la mano y una canción de fondo que pareció tener dedicatoria directa: “Solcito”, de Juan Duque y Miguel Bueno.

En la publicación escribió un texto tan breve como contundente: “Feliz cumpleaños, mi amor ”, acompañando el mensaje con emojis que resumieron su jornada entre naturaleza, familia y amor.

CRÉDITO: Instagram

EL FIN DE SEMANA SOÑADO DE WANDA NARA

El saludo selló una semana de festejos en la que Wanda celebró el cumpleaños de su hija menor —fruto de su relación con Mauro Icardi— y luego emprendió una escapada familiar al campo junto a Migueles.

Allí, entre mates y sol, el empresario se mostró completamente integrado al círculo íntimo de la empresaria.