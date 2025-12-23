Evangelina Anderson decidió salir a aclarar públicamente los rumores que circularon en los últimos días sobre una supuesta pelea con su familia, versiones que habían sido instaladas en el programa Puro Show y que rápidamente se viralizaron en redes y portales de espectáculos.

La encargada de llevar la palabra de la modelo fue Juan Etchegoyen, quien reveló detalles de una charla privada que mantuvo con la artista y dejó en claro su malestar frente a lo que se dijo.

Desde su espacio Mitre Live, el ciclo que conduce Etchegoyen de lunes a viernes, el periodista explicó que decidió profundizar en el tema tras hablar directamente con Evangelina Anderson, actual participante de MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“Me encontré con una Evangelina bastante enojada cuando le consulté sobre estas versiones”, señaló el conductor, anticipando que la respuesta de la modelo no dejó lugar a interpretaciones.

“ES TODO MENTIRA”: LA PALABRA DE EVANGELINA

Según relató Etchegoyen, incluso se había instalado la versión de que Evangelina se iría al exterior con Ian Lucas para pasar las Fiestas, producto del supuesto conflicto familiar. Sin embargo, la propia modelo desmintió todo de manera tajante.

“Hola Juan, ¿cómo estás? Es todo mentira lo de la pelea con mi familia, pero todo el mundo lo sabe. Ahora estoy en la casa de mis viejos con todas mis hermanas. Ya no saben qué inventar y es de cuarta”, expresó Evangelina en el diálogo privado.